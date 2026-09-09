Παρί - Σλόβαν Μπρατισλάβας: On fire ο Ντεμπελέ, ντοπιέτα και 2-0 οι Γάλλοι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε κέφια κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, καθώς σκόραρε δις μέσα σε πέντε λεπτά για να δώσει καθαρό προβάδισμα με 2-0 στην Παρί.
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή στο πρώτο ημίωρο της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο Γάλλος χτύπησε δυο φορές μέσα σε πέντε λεπτά για το 2-0 των Γάλλων που ευτύχησαν να αποκτήσουν ασφαλές προβάδισμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αρχικά στο 17΄ο Γάλλος πήρε το ριμπάουντ μετά από δοκάρι των Παριζιάνων κι εκτέλεσε από κοντά για το 1-0, ενώ στο 23΄βρήκε και πάλι τα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.