Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε κέφια κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, καθώς σκόραρε δις μέσα σε πέντε λεπτά για να δώσει καθαρό προβάδισμα με 2-0 στην Παρί.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή στο πρώτο ημίωρο της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ο Γάλλος χτύπησε δυο φορές μέσα σε πέντε λεπτά για το 2-0 των Γάλλων που ευτύχησαν να αποκτήσουν ασφαλές προβάδισμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αρχικά στο 17΄ο Γάλλος πήρε το ριμπάουντ μετά από δοκάρι των Παριζιάνων κι εκτέλεσε από κοντά για το 1-0, ενώ στο 23΄βρήκε και πάλι τα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά.