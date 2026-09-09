Η... μετά Μεντιλίμπαρ εποχή άρχισε ήδη! Ο Ολυμπιακός φέρνει την Πέμπτη στην Ελλάδα τον Βάσκο τεχνικό, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους «ερυθρόλευκους».

Ο 55χρονος Βάσκος προπονητής θα είναι ο επόμενος τεχνικός του διαδεχόμενος τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έρχεται ως επιλογή του Αντόνιο Κορδόν, που τον ήθελε και στη Σεβίλλη. Προτιμά το 4-1-4-1 και ξεκίνησε την διαδρομή του προπονητικά στη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' (ως βοηθός).

Ανέλαβε μετά στον ίδιο σύλλογο ως προπονητής, δούλεψε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' και μετά ήταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ από το 2018 έως το 2025. Ακολούθησε η θητεία του στην Αλ Σαμπάμπ έως και τον Φλεβάρη του 2026. Τον συνοδεύουν πολύ καλές συστάσεις γενικότερα. Το 2019-2020 είχε κατακτήσει Κύπελλο Ισπανίας με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Θα βρεθεί την Πέμπτη στην Ελλάδα για την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό.