Μανόλο αλά Μέσι: Κοιμήθηκε μαζί με το πρώτο του διαμάντι

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό του στον τελικό του επί κοντώ, στο Diamond League ο «Μανόλο» ανέβασε μια φωτογραφία που θύμισε έντονα… Λιονέλ Μέσι.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε στις Βρυξέλλες το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στο Diamond League και φαίνεται πως δεν είχε καμία διάθεση να το αποχωριστεί ούτε στον ύπνο του!

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη του επιτυχία στον τελικό του επί κοντώ, ο Μανόλο μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία που φυσικά έγινε viral. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι και χαμογελαστός, έχει δίπλα του το πρώτου του διαμάντι, σε μια εικόνα... deja vu από το 2022. Καθώς θύμισε αρκετά τον Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

Τότε, ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε γίνει viral όταν πόζαρε στο κρεβάτι αγκαλιά με το τρόπαιο του Μουντιάλ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο... δικός μας Μανόλο.

«Thank you & Goodnight», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του που από κάτω συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια.