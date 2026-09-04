Ο Εμμανουήλ Καραλής με πτήση στα 6,12μ. πήρε τη νίκη στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες και μαζί το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, μετά την πενταετή κυριαρχία του Αρμνάντ Ντουπλάντις, ο οποίος την τελευταία στιγμή δεν πήρε μέρος στον αγώνα.

Η προτελευταία μονομαχία της σεζόν ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Αρμάντ Ντουπλάντις, δεν έγινε στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες.

Ο Ντουπλάντις, νικητής στα πέντε τελευταία χρόνια, στην προθέρμανση ένιωσε «σφίξιμο», δεν πήρε μέρος στον αγώνα κι έτσι ο τελικός στο επί κοντώ εξελίχθηκε σε ένα one man show, αυτό του Εμμανουήλ Καραλή.

«Πέταξε» στα 6.12μ., για την 4η καλύτερη επίδοση της καριέρας του, πήρε από τον Ντουπλάντις το ρεκόρ του μίτινγκ, του «Memorial Van Damme», που ήταν 6,11μ. απί το 2024 και θα αφήσει τις Βρυξέλλες και με έπαθλο 30.000 δολαριών, που αντιστοιχούν στην 1η θέση για το άλμα επί κοντώ. Πλέον το τελευταίο μεγάλο ραντεβού τους δίδεται για το Ultimate Championship της Βουδαπέστης (11-13 Σεπτεμβρίου).

Μετά την απόφαση του Ντουπλάντις να μην πάρει μέρος στον τελικό, όλα τα φώτα στο αγώνισμα, στράφηκαν στον Καραλή. Πέρασε με την 1η τα 5.52μ., χρειάστηκε 2ο άλμα στα 5,.82μ. και «καθαρίζοντας» με την πρώτη προσπάθεια τα 5,92μ. ουσιαστικά είχε εξασφαλίσει και τη νίκη.

Ο Κέρτις Μάρσαλ απέτυχε στο ύψος, ο Σόντρε Γκούτορμσεν άφησε μια προσπάθεια στα 6,.02μ., δεν τα κατάφερε και ο Καραλής έμεινε μόνος στον αγώνα.

Θέλησε, εκτός από τη νίκη, να πάρει από τον Ντουπλάντις το ρεκόρ μίτινγκ, το πέτυχε στην 3η προσπάθεια και μετά σταμάτησε, για να γευτεί το νέκταρ της επιτυχίας του με τον κόσμο.