Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης όπως ανακοίνωσε η Ένωση.

Επίσημη η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ!

Η Ένωση μέσω εντυπωσιακού βίντεο έκανε γνωστή την ανακοίνωση του 32χρονου γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, προς την υλοποίηση των στόχων της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης συμφώνησε με την ΑΕΚ για τριετές συμβόλαιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα που δόθηκαν ποτέ στην εποχή του Μάκη Αγγελόπουλου!

Οι παλαίμαχοι που υποδέχονται τον Λαρεντζάκη είναι ο Κυπελλούχος Ευρώπης 1968, Νίκος Νεσιάδης, ο Κυπελλούχος Ελλάδος 1981, Νίκος Αποστολίδης (κ πρόεδρος του ΣΠΑΚΑ), και ο Μοϊκανός Γιώργος Αγιασωτέλης. Και οι τρεις μέλη του ΔΣ του ΣΠΑΚ ΑΕΚ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα δώσει πολύτιμες λύσεις, τόσο στη θέση 2 όσο και στην 3, ανάλογα με τα σχήματα που θα επιλέγει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στην πρώτη του θητεία με την ΑΕΚ, κατέκτησε συνολικά τρεις τίτλους. Έφτασε στην κορυφή του Basketball Champions League το 2018, ενώ επίσης σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδος το 2018 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019.

Στο εντυπωσιακό βίντεο που ανάρτησε η ΚΑΕ ΑΕΚ στα social media, φαίνεται ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης να ευστοχεί σε τρίποντο στη SUNEL Arena, με τον ίδιο στη συνέχεια να κατευθύνεται στα γραφεία της Ένωσης και να αγκαλιάζει το τρόπαιο του BCL από το 2018 και να αναφέρει: «Πάμε να το ξανακάνουμε».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96)

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!

