Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η η Ραφαέλα Σπανουδάκη είχαν τον ίδιο χρόνο και στα χιλιοστά 11.37 (,370) στον τελικό των 100μ. κι έτσι πήραν την 1η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο!

Κάτι που σπάνια συμβαίνει στο στίβο, το είδαμε στον τελικό των 100μ. γυναικών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (Αλέξανδρος Μακεδονίας), πρωταθλήτρια τα δύο προηγούμενα χρόνια και η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης), με τέσσερις πανελλήνιες νίκες, είχαν ταυτόχρονο τερματισμό, με την εξέταση του φώτο φίνις να δίνει 11.37 (,370) και για τις δύο σπρίντερ.

Έτσι οι Εμμανουλίδου και Σπανουδάκη, που ισοφάρισε τη φετινή της επίδοση, ανέβηκαν μαζί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε η Δήμητρα Τσουκαλά (Αλέξανδρος Μακεδονίας), που σημείωσε τον καλύτερο φετινό της χρόνο με 11.54.

Ο Γκαραγκάνης κυρίαρχος στα 100μ. ανδρών

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης με εντυπωσιακή εμφάνιση από τον 1ο διάδρομο, διατήρησε τον τίτλο του στα 100μ. ανδρών, με 10.24, «αγγίζοντας» το ατομικό του ρεκόρ των 10.23.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (Παναθηναϊκός) πήρε τη 2η θέση με ρεκόρ περιόδου στα 10.39 και στην 3η ο Νίκος Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος) με 10.40.

Η Κορένεβα διατήρησε τον τίτλο της με 2ο καλύτερο άλμα

Σπουδαία μονομαχία έγινε στο τριπλούν γυναικών, ανάμεσα στην Οξάνα Κορένεβα και τη Σπυριδούλα Καρύδη.

Στο τέλος και οι δύο αθλήτριες είχαν άλμα στα 13.92μ, όμως η νίκη πήγε στην Κορένεβα (Αλέξανδρος Μακεδονίας), που είχε 2ο καλύτερο άλμα στα 13,91μ., έναντι των 13,75μ. που είχε η Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος). Η Ζωή Ράπτη (ΝΓΣ Ηρακλής Θ.) με άλμα στα 13,24μ. (+2,1 μ./δ.) πήρε την 3η θέση.