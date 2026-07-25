Η Ελίνα Τζένγκο έστειλε δύο φορές το ακόντιο στα 57.75μ. και διατήρησε τον πανελλήνιο τίτλο της στον Βόλο.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν είχε πρόβλημα να φθάσει στη νίκη στον ακοντισμό γυναικών σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, όμως τα μέτρα που αναζητά από την αρχή της χρονιάς, δεν βγήκαν ούτε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η 24χρονη πρωταθλήτρια έστειλε το ακόντιο στη 2η και στην 3η βολή της στα 57,75μ., πίσω από το φετινό της ρεκόρ των 58,37μ., που έβγαλε τον Μάιο στο Τόκιο. Η Τζένγκο είχε άλλες δύο έγκυρες στα 54,21μ. και στα 53,80μ. και δύο άκυρες βολές.

Ο ΑΣ Κένταυρος πέτυχε το 1-2, καθώς η επταθλήτρια Αναστασία Ντραγκομίροβα στην τελευταία της βολή βρέθηκε στη 2η θέση με ατομικό ρεκόρ στα 50,79,μ., ρίχνοντας στην 3η θέση τη Μαργαρίτα Τσουκαλά (ΑΕΚ), που σημείωσε ρεκόρ περιόδου στα 49,75μ.

Πρωτιές με Ράπτη, Μποντιώτη και Κυριακοπούλου ο Παναθηναϊκός

Η Αναστασία Ράπτη (Παναθηναϊκός) μετά τη 2η θέση πέρυσι, τώρα έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 400μ. με 54.01, αφήνοντας στη 2η θέση τη Σπυριδούλα Σχούλη (ΓΔ Τρικάλων) 54.93 και στην 3η τη Νικολέτα Παππά (ΣΑ Βεργίνα) 55.25.

Πρωταθλήτρια ανέδειξε ο Παναθηναϊκός και στα 3.000μ. στιπλ γυναικών, με την Ανδριάνα Μποντιώτη να επικρατεί με 9:59.40 και τις Νικολέτα Ραφαϊλάκη (Άγ. Νικόλαος) 10:11.29 και Αθανασία Κοκκορού (ΣΑΠΚ Νεάπολης) 10:14.27 να ακολουθούν.

Και ήρθε η Ανθή Κυριακοπούλου να κατακτήσει την 6η νίκη της στα 1,500μ., με την πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού να τερματίζει σε 4:18,34, τη συνάθλητριά της Ντενίσα Μπάλα να ακολουθεί σε 4:24.50 και την Άλκηστις Γκιβιζίνη (Αλέξανδρος Μακεδονίας) σε 4:25.38.

Η Παναγιώτα Δόση (Ελ. Βενιζέλος) διατήρησε τα πρωτεία στο ύψος με 1,83μ., ενώ ατομικό ρεκόρ σημείωσαν οι Χριστίνα Ευκολίδου (ΟΦΚΑ Σέρρες) με 1,707μ. και η Σοφία Χατζηπαναγιωτίδου (ΠΑΣ Πρωτ. Κομοτηνής) με 1,74μ.