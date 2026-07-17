Η Ελένη Ιακωβάκη με 53,92 σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά των 400μ. και το απόγευμα του Σαββάτου πάει για το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

Η Ελένη Ιακωβάκη πήγε στο Ριέτι με τον τίτλο του φαβορί στα 400μ. στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 και η 17χρονη φρόντισε να στείλει το δικό της μήνυμα εν όψει του τελικού το Σάββατο (18/7, 19:20).

Η αθλήτρια του ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου, ήταν η μόνη που κατέβηκε τα 54 δευτερόλεπτα και με 53.92 πέτυχε τον καλύτερο χρόνο των ημιτελικών, δείχντοντας πανέτοιμη για την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας της.

Η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη και της πρωταθλήτριας των 400μ. Αφροδίτης Μέντζου, πήγε στην ιταλική πόλη έχοντας την κορυφαία επίδοση από τις συμμετέχουσες αθλήτριες, τα 53.39 που σημείωσε στις 27 Ιουνίου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα, χρόνος που αποτελεί εθνικό ρεκόρ τόσο στην κατηγορία της, όσο και σε αυτή των νεανίδων (Κ20). Και με βάση όσα είδαμε στα ημιτελικά, μόνο από δικό της λάθος μπορεί να χάσει το χρυσό.

Τη δική της προσπάθεια έκανε η Αγγελική Ρόμπινσον. Η αθλήτρια της Νίκη Βύρωνα μετά το ατομικό της ρεκόρ με 54.66 στα προκριματικά, τώρα σημείωσε 55.57, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση στην κατάταξη, όμως το μεγάλο ατομικό ρεκόρ μόνο επιτυχημένη κάνει την παρουσία της.

Η οκτάδα του τελικού

Ελένη Ιακωβάκη (Ελλάδα) 53.92

Νόα Τσοντοκούφα (Μ. Βρετανία) 54.24

Σοφία Εμμάνουελ (Ουγγαρία) 54.27

Μίκολ Καντίτι (Ιταλία) 54.39

Zοφία Πάσιερμπεκ (Πολωνία) 54.45

Αννα Πάντσεφ (Γερμανία) 54.51

Μαρτίνα Μάχαλα (Πολωνία) 54.70

Άννα Τσερόφσκα (Τσεχία) 54.75

Oι Βλασερού και Δημητρίου στον τελικό του τριπλούν

Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρχει στον τελικό του τριπλούν κορασίδων την Κυριακή (19/7, 19:13), με τις Δανάη Βλασερού και Πολυτίμη Δημητρίου.

Η 16χρονη Δανάη Βλασερού με άλμα στα 12, 94μ. βελτίωσε κατά 10 εκατοστά το ατομικό της ρεκόρ, κι αυτή η επίδοση την έφερε στην 5η θέση της κατάταξης κι ανάμεσα στις έξι αθλήτριες που ξεπέρασαν το όριο της απευθείας πρόκρισης των 12,75μ.

Με τη σειρά της η Πολυτίμη Δημητρίου έμεινε μακριά από το ρεκόρ της (12,77μ.), όμως με άλμα στα 12,46μ. στην τελευταία της προσπάθεια κατάφερε να πάρει το 12ο και τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης. Την καλύτερη επίδοση του προκριματικού πέτυχε η Βουλγάρα, Βικόρια Ανγκέλοβα με 13,43μ.



