Νέα επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κ18: Ο 17χρονος Δημήτρης Μουμούρης «χάλκινος» στο τριπλούν!

Ο Δημήτρης Μουμούρης χάρισε το 4ο μετάλλιο στην Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, με τον 17χρονο να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με 15.49μ.

Ο Δημήτρης Μουμούρης χάρισε στην Ελλάδα το 4ο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, με τον 17χρονο να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με 15.49μ.

Μάλιστα ο 17χρονος αθλητής του ΓΣ Κέρκυρας είχε την ίδια επίδοση, με τον Ούγγρο, Ματίας Μπέλα, που πήρε όμως το ασημένιο, καθώς είχε καλύτερο 2ο άλμα στα 15,30μ., έναντι των 15.07μ. του Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Μουμούρης, με ατομικό ρεκόρ στα 15,74μ., άρχισε τον αγώνα του με τα 15,07μ., στο 2ο άλμα του ανέβηκε στα 15,49μ. και στη συνέχεια είχε τρία άκυρα άλματα, ενώ δεν επιχείρησε το 5ο.

Από την πλευρά του, ο έτερος Έλληνας του τελικού, ο Μιχάλης Δελιντζόγλου του ΠΑΣ Πρωτέας Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε, επίσης, εξαιρετικό αγώνα και με 15,05μ. κατέλαβε τηβν 5η θέση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βρετανός Τίντο Οντουνάικε, που σημείωσε ρεκόρ αγώνων με 16,12μ. τέταρτη προσπάθεια.



Μουμούρης: «Όλα ήταν φανταστικά»

Ο Δημήτρης Μουμούρης μιλώντας στο γραφείο Τύπου του ΣΕΓΑΣ, είπε τα εξής: «Όλα τα παδιά στον τελικό ήταν φανταστικά και ο Μιχάλης (σ.σ. Δελιντζόγλου), η Ομοσπονδίας μας βοήθησε, ευχαριστώ τον πατέρα μου Βασίλη, σαν πατέρα και προπονητή, ξεχωριστά, κάναμε φοβερή δουλειά, τη μητέρα μου, όλη την οικογένειά μου.

Υπήρξε φοβερή κερκίδα από τα παδιά της εθνικής ομάδας που μας υποστήριξαν, είχα μια ατυχία στον αγώνα.

Στο τέταρτο άλμα επιχείρησα να κάνω μεγάλο το κουτσό, το πρώτο, κατέληξα να κάνω μια υπερέκταση στο πόδι μου και το κοντράρω, χτύπησα τη φτέρνα, αλλά αυτά συμβαίνουν, ήταν δικό μου λάθος. Αν πάω στο παγκόσμιο U20 θα είμαι πιο προετοιμασμένος, θα είναι μια επιπλέον εμπειρία».