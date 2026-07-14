Ο Σαραμπογιούκοφ ανέβασε το ρεκόρ Βουλγαρίας στα 8,49μ.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με άλμα στα 8,49μ. βελτίωσε κατά τέσσερα εκατοστά το δικό του ρεκόρ Βουλγαρίας σε αγώνες στο Πλόβντιβ.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ συνεχίζει την εντυπωσιακή του βελτίωση στο μήκος μέσα στο 2026, αυτή τη φορά ο είκοσι ενός ετών πρωταθλητής σημείωσε άλμα στα 8,49μ. κατά τη διάρκεια του «Memorial Yordanka Arizanova» στο Πλόβντιβ.

Ο Σαραμπογιούκοφ, που έχει ατομικό ρεκόρ στο ύψος στα 2,28μ., βελτίωσε κατά τέσσερα εκατοστά το ρεκόρ Βουλγαρίας στο μήκος, καθώς είχε σημειώσει 8,45μ. στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Βελιγράδι.

Παράλληλα πέτυχε την 3η καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην τρέχουσα περίοδο, πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου (8,61μ.) και τον Ελβετό δεκαθλητή, Σίμον Εχάμερ (8,51μ.).

Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 just jumped a new PB and National Record of 8.49m (+1.3)!! 👀👏



What a season for him!!



(via raycheva.zlati/IG) pic.twitter.com/aDlIaehPki July 14, 2026

Προερχόμενος από την 4η θέση με 8,36μ. στο Diamond League του Μονακό, ο Σαραμπογιούκοφ μετά και το νέο ρεκόρ στα 8,49μ., έχει πλέον σημειώσει το Top 10 των επιδόσεών του μέσα στο 2026.

