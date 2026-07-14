Ο Σαραμπογιούκοφ ανέβασε το ρεκόρ Βουλγαρίας στα 8,49μ.

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Σαραμπογιούκοφ ανέβασε το ρεκόρ Βουλγαρίας στα 8,49μ.

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με άλμα στα 8,49μ. βελτίωσε κατά τέσσερα εκατοστά το δικό του ρεκόρ Βουλγαρίας σε αγώνες στο Πλόβντιβ.

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ συνεχίζει την εντυπωσιακή του βελτίωση στο μήκος μέσα στο 2026, αυτή τη φορά ο είκοσι ενός ετών πρωταθλητής σημείωσε άλμα στα 8,49μ. κατά τη διάρκεια του «Memorial Yordanka Arizanova» στο Πλόβντιβ.

Ο Σαραμπογιούκοφ, που έχει ατομικό ρεκόρ στο ύψος στα 2,28μ., βελτίωσε κατά τέσσερα εκατοστά το ρεκόρ Βουλγαρίας στο μήκος, καθώς είχε σημειώσει 8,45μ. στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Βελιγράδι.

Παράλληλα πέτυχε την 3η καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην τρέχουσα περίοδο, πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου (8,61μ.) και τον Ελβετό δεκαθλητή, Σίμον Εχάμερ (8,51μ.).

Δείτε Επίσης

Τεντόγλου: Πρωτιά και στη Βουδαπέστη, το ρεκόρ άντεξε στην... επίθεσή του
image

Προερχόμενος από την 4η θέση με 8,36μ. στο Diamond League του Μονακό, ο Σαραμπογιούκοφ μετά και το νέο ρεκόρ στα 8,49μ., έχει πλέον σημειώσει το Top 10 των επιδόσεών του μέσα στο 2026.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα