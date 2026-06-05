Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ στο τελευταίο άλμα του σημείωσε 8.26μ., παίρνοντας τη νίκη από τον Μίλτο Τεντόγλου (8,24μ) στον αγώνα του μήκους, στο Diamond League της Ρώμης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου άρχισε το φετινό του ταξίδι στα Diamond League, με νίκη στη Σιαμέν στην Κίνα, έφθασε ένα άλμα πριν από τα δύο στα δύο στο Golden Gala της Ρώμης, όμως στην τελευταία προσπάθεια του μήκους, είδε τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ να του «κλέβει» την πρωτιά.

Ο Βούλγαρος έβγαλε άλμα στα 8,26μ. παίρνοντας την πρώτη θέση, ξεπερνώντας τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος λίγα λεπτά έκλεινε τον δικό του αγώνα με 8,24μ.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με 7.98μ., βελτιώθηκε στα 8.07μ., ακολούθησαν τα δύο διαδοχικά άλματα στα 8,11μ. Ο Έλληνας ολυμπιονίκης ανέβηκε στα 8,20μ. στην 5η προσπάθεια κι από την 3η θέση ανέβηκε στην κορυφή του αγώνα κι έκλεισε την παρουσία του με το καλύτερο άλμα του στα 8.24μ.

Την 3η θέση πήρε ο 19χρονος Κουβανός, Χόρχε Χοντελίν με 8,18μ., ενώ πάνω από τα οκτώ μέτρα ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ταϊτζάι Γκέιλ με 8,04μ. και ο Πορτογάλος, Ζέρσον Μπαλντέ με 8.00μ.



Το Golden Gala άνοιξε με μια πολύ σπουδαία επίδοση στον ακοντισμό ανδρών, με τον Ταράνγκα Πάθιρεϊτζ από τη Σρι Λάνκα, να βγάζει βολή στα 92,62μ. και να ανεβαίνει στο Νο.8 της λίστας όλων των εποχών.

Η Μόλι Κόντερι επικράτησε στο επί κοντώ με 4,80μ., ενώ το ίδιο ύψος ξεπέρασαν επίσης η Νίνα Κένεντι και η Αντζέλικα Μόζερ. Ο Ιταλός, Άντι Ντίαζ Χερνάντεζ ήταν ο καλύτερος στο τριπλούν με 17,59μ., ενώ η Σλοβάκα, Έμμα Ζαπρετάλοβα έτρεξε τα 400μ. εμπ. σε 52.58 και βελτίωσε τη δική της (52.82) κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Τον ταχύτερο χρόνο για το 2026 πέτυχε και ο Τζαμαϊκανός, Τρέι Κάνιγχαμ στα 110μ. εμπ. με 12.98.