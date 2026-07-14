Ο Μίλτος Τεντόγλου με 8,31μ. στο 6ο άλμα βγήκε νικητής και από «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ» της Βουδαπέστης, όμως δεν κατάφερε να πάρει και το ρεκόρ μίτινγκ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου για 3η φορά στα τέσσερα χρόνια που αγωνίζεται στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ» της Βουδαπέστης, κατακτά την 1η θέση στο μήκος, όμως το ρεκόρ βαστά γερά.

Τέσσερις ημέρες μετά τα 8,61μ. στο Diamond League στο Μονακό, ο Τεντόγλου στο 6ο άλμα πήγε μακριά, στα 8.31μ., «σφραγίζοντας» τη νίκη του στη Βουδαπέστη.

Μια ημέρα πριν στη συνέντευξη Τύπου, ο Έλληνας ολυμπιονίκης δήλωνε: «Αγαπώ να βρίσκομαι και αγωνίζομαι στη Βουδαπέστη, προσπαθώ κάθε χρόνο να πετύχω ρεκόρ μίτινγκ, ελπίζω να το κάνω τώρα».

Όμως, το ρεκόρ μίτινγκ άντεξε στην τελική του επίθεση και συνεχίζει να ανήκει Νοτιαφρικανό, Σαμάι Ρούσβαλ με 8.34μ. από το 2017.

Ο Τεντόγλου στα δύο πρώτα άλματα έβαλε... σημάδι στα 7,88μ. Στη συνέχεια άρχισαν τα 8άρια, ανέβηκε στα 8,12μ. και στα 8.18μ, που τον έφεραν στην κορυφή του αγώνα. Στο 5ο άλμα βελτιώθηκε κατά ένα εκατοστό (8,19μ.), για να ολοκληρώσει τον αγώνα του με το καλύτερο άλμα του στα 8,31μ.

8.31m jump on his final attempt for Miltos Tentoglou 🇬🇷 to win men’s long jump at the Gyulai Istvan Memorial, Budapest.



🥈 Anvar Anvarov 🇺🇿 – 8.12m

🥉 Simon Batz 🇩🇪 – 8.12m pic.twitter.com/3YVzn7pITU July 14, 2026

Αυτή είναι η 3η νίκη του στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ», μετά το 2023 με 8.29μ. και το 2024 με 8.23μ., ενώ πέρυσι ήταν 2ος με 8,05μ..

Στο φετινό αγώνα με 8,12μ. τον ακολούθησαν ο Ουζμπέκος, Ανβάρ Ανβάροφ, ο Γερμανός, Σίμον Μπατζ, ενώ ο Τζαμαϊκανός, Γουέιν Πίνοκ έμεινε στα 8.08μ. και στην 4η θέση.