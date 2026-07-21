Στη λίστα του ΠΑΟΚ φέρεται να είναι ο Γκανέζος, με ολλανδική υπηκοότητα, κεντρικός αμυντικός Ντέρικ Λουκάσεν.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τους Χατζηδιάκο, Ελουστόντο για να ενισχυθεί στην άμυνα και χρειάζεται μία ακόμα λύση. Στην Αφρική, λοιπόν, αναφέρουν ότι ο δεξιοπόδαρος Γκανέζος Ντέρικ Λουκάσεν είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, αλλά και της Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Λουκάσεν γεννήθηκε στις 3/7/95, έχει ύψος 1,88 και έμεινε ελεύθερος από την Πάφο, με την οποία έπαιξε στο Champions League. Ο Λουκάσεν, μάλιστα, ήταν με την Γκάνα στο Μουντιάλ, όπου είχε δύο συμμετοχές κι ένα γκολ. Έπαιξε βασικός με Κροατία, Κολομβία και σκόραρε στην ήττα με 2-1 από τους Κροάτες.

Ο Λουκάσεν έχει ολλανδική υπηκοότητα, αφού γεννήθηκε στο Άμστερνταμ και τα δύο τελευταία χρόνια στην Πάφο είχε 93 ματς, 9 γκολ και 1 ασίστ. Τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 47 ματς κι 6 γκολ.

Αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Άλκμααρ και με την πρώτη ομάδα είχε 97 παιχνίδια, 8 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έπαιξε ακόμα στην Αϊντχόφεν (25 παιχνίδια, 1 γκολ, 2 ασίστ) στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (51 ματς, 1 γκολ, 1 ασίστ), Άντερλεχτ (29 ματς, 1 γκολ), Καραγκιουμρούκ (21 ματς, 1 γκολ, Κασίμπασα (17 παιχνίδια).

Αναλυτικά το δημοσίευμα του «sportsworldghana»: «Ο Γκανέζος αμυντικός Ντέρικ Λουκάσεν έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον περιζήτητους στόπερ της μεταγραφικής αγοράς, καθώς τόσο η Σπαρτάκ Μόσχας όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sportsworldghana.com.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του με τις εμφανίσεις του με την εθνική Γκάνας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Ο Λουκάσεν σημείωσε ένα γκολ σε δύο συμμετοχές, αποτελώντας βασικό στέλεχος της πορείας των «Black Stars» και προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο έμπειρος στόπερ ήταν στην πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφο FC, με τις σταθερά υψηλού επιπέδου εμφανίσεις του τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο να τον έχουν καταστήσει έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους ενόψει της νέας σεζόν.

Μια πιθανή μεταγραφή του είτε στη Σπαρτάκ Μόσχας είτε στον ΠΑΟΚ θα αποτελούσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς αμφότεροι οι σύλλογοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας».

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