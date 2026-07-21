Παρέδες: «Τιμή μου να είμαι μέλος της καλύτερης Αργεντινής στην ιστορία»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Παρέδες στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, τονίζοντας πόσο περήφανος νιώθει που φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό.

Ο Λεάντρο Παρέδες έκανε τον δικό του απολογισμό μετά την αυλαία του Μουντιάλ 2026 και την ήττα της Αργεντινής στον τελικό από την Ισπανία (1-0), όπου η Ρόχα κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο στην ιστορία της.

Ο Αργεντινός μέσος ήταν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές του τελικού, καθώς έγινε χαμός με τον Γκαρθία όταν τον έπιασε από τον λαιμό και στη συνέχεια έριξε αγκωνία στον Γκάβι. Στο πρώτο του μήνυμα, όμως, μετά το τέλος του Μουντιάλ, που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Παρέδες δεν αναφέρθηκε σε όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο.

Κάθε άλλο μάλιστα, στάθηκε στην πορεία της Αλμπισελέστε στη διοργάνωση και στην περηφάνια που ένιωσε ως μέλος αυτής της ομάδας, όπου χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την καλύτερη στην ιστορία.

Χαρακτηριστικά ο άλλοτε παίκτης της Ρόμα και της Παρί έγραψε: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!!!Σ’ ΑΓΑΠΩ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.Σήμερα γράφω με μεγάλη θλίψη στην ψυχή μου, επειδή δεν καταφέραμε να προσφέρουμε τη χαρά που τόσο πολύ αξίζει η χώρα μας, αλλά με την καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια που δώσαμε ό,τι είχαμε και αφήσαμε τη σημαία μας για άλλη μια φορά στην κορυφή!Ευχαριστώ τον καθένα που ήταν μέλος αυτής της εθνικής ομάδας, αυτή την ομάδα παικτών που έδωσε τα πάντα για να εκπροσωπήσει αυτή τη φανέλα, όπως έκανε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο κάθε αγώνα!Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος της καλύτερης εθνικής ομάδας της Αργεντινής στην ιστορία!!».

Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως για όσα έλαβαν τόπο στον τόπο δεν θα μείνουν μόνο στην ιστορία καθώς η FIFA αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα για τα γεγονότα.