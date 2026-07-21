Σύμφωνα με τη L'Équipe, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν βάλει στο... μάτι τον Φεράν Τόρες, που χάρισε με δικό του γκολ το Μουντιάλ στην Ισπανία για δεύτερη φορά.

«Σειρήνες» από Μαδρίτη και Παρίσι για τον Φεράν Τόρες! Σύμφωνα με τη L'Équipe, η Ρεάλ και η Παρί βολιδοσκοπούν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού, που ανήκει στην Μπαρτσελόνα έως τον Ιούνιο του 2027.

Ο άνθρωπος που έδωσε με δικό του γκολ το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία στο 106΄ απέναντι στην Αργεντινή, φαίνεται πως μπορεί να γίνει το «μήλο της Έριδος» για κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ αυτό το καλοκαίρι.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως τα πράγματα δε δείχνουν να είναι και ιδιαίτερα... ζεστά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ είναι πολύ πιθανό να κάνει κρούση για τον στράικερ των Μπλαουγκράνα, ενώ στο... παιχνίδι φαίνεται πως είναι και η Παρί Σεν Ζερμέν, με την πηγή να αναφέρει πως ο Λουίς Ενρίκε έχει επικοινωνήσει με τον αθλητή.