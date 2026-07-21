Φεράν Τόρες: Στο ραντάρ των Ρεάλ και Παρί ο Ισπανός φορ
«Σειρήνες» από Μαδρίτη και Παρίσι για τον Φεράν Τόρες! Σύμφωνα με τη L'Équipe, η Ρεάλ και η Παρί βολιδοσκοπούν την περίπτωση του 26χρονου επιθετικού, που ανήκει στην Μπαρτσελόνα έως τον Ιούνιο του 2027.
Ο άνθρωπος που έδωσε με δικό του γκολ το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία στο 106΄ απέναντι στην Αργεντινή, φαίνεται πως μπορεί να γίνει το «μήλο της Έριδος» για κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ αυτό το καλοκαίρι.
Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Καταλανούς, όμως τα πράγματα δε δείχνουν να είναι και ιδιαίτερα... ζεστά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως η Ρεάλ είναι πολύ πιθανό να κάνει κρούση για τον στράικερ των Μπλαουγκράνα, ενώ στο... παιχνίδι φαίνεται πως είναι και η Παρί Σεν Ζερμέν, με την πηγή να αναφέρει πως ο Λουίς Ενρίκε έχει επικοινωνήσει με τον αθλητή.
💣 L´Équipe: El Madrid se entromete por Ferran Torres— Diario SPORT (@sport) July 21, 2026
👀 El Paris Saint-Germain, con Luis Enrique al frente, ha contactado con el delantero para intentar su fichaje este verano ante la falta de avances en el Barçahttps://t.co/H01CXfo38t
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