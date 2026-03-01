Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ εκτός από το μήκος, έγινε πρωταθλητής Βουλγαρίας στη Σόφια και στο ύψος (2.28μ.) και στο τριπλούν (16,61μ.).

Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, πέρα από το μήκος, διακρίνεται και κατακτά εθνικούς τίτλους. Ο 22χρονος Βούλγαρος, που έχει ανεβάσει το εθνικό ρεκόρ στο μήκος στα 8.45μ. για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Βουλγαρίας στη Σόφια.

Πήρε μέρος σε τρία αγωνίσματα και κατέκτησε ισάριθμες νίκες. Αρχικά κατέκτησε τον εθνικό τίτλο στο τριπλούν, επιχείρησε τρία άλματα, με καλύτερο στα 16,61μ., βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ, που ήταν στα 16,53μ. από το 2025.

Ο Σαραμπογιούκοφ συνέχισε στο ύψος, με 2.24μ., εξασφάλισε τη νίκη έναντι του Τίχομιρ Ιβάνοφ, βελτιώνοντας κατά τέσσερα εκατοστά το ατομικό του ρεκόρ. Όμως δεν σταμάτησε εκεί, ξεπέρασε και τα 2,28μ., ενώ επιχείρησε ανεπιτυχώς και στα 2,32μ. για εθνικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο.

Και έπειτα από όλα αυτά πήγε και στο αγώνισμά του, το μήκος, ένα άλμα στα 8,12μ. ήταν αρκετό για το τρία στα τρία, προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει για το σπίτι του, έπειτα από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο.

Ο Σαραμπογιούκοφ, πέρυσι διαδέχθηκε τον Μίλτο Τεντόγλου, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Έλληνα ολυμπιονίκη και νικώντας και τον Ματία Φουρλάνι, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο στο Άπελντοορν, ενώ η αμέσως επόμενη πιο σπουδαία επιτυχία του έχει έρθει στο ύψος και είναι το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων (Κ20) με 2,10μ. το 2022 στο Κάλι της Κολομβίας.

