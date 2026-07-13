Τεντόγλου: «Κάθε χρόνο προσπαθώ για το ρεκόρ στη Βουδαπέστη, ελπίζω να το κάνω τώρα»

Τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου εν όψει της συμμετοχής του την Τρίτη (14/7) στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ» της Βουδαπέστης.

O Μίλτος Τεντόγλου, μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή, θα αγωνιστούν το απόγευμα της Τρίτης (14/7) στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ» της Βουδαπέστης, που ανήκει στη σειρά αγώνων Continetal Tour 2026.

O Τεντόγλου προέρχεται από την φανταστική εμφάνιση της Παρασκευής (10/7) στο Diamond League του Μονακό, που συνδυάστηκε με το δεύτερο καλύτερο άλμα της καριέρας του στα 8,61μ., επίδοση που αποτελεί και την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Οκτώ συνολικά αθλητές θα πάρουν μέρος στο μήκος ανδρών (19:00), ανάμεσά τους και οι Τζαμαϊκανοί, Γουέιν Πίνοκ με φετινή επίδοση στα 8,39μ. και ο Τατζάι Γκέιλ με 8.37μ., αντίστοιχα.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης για 4η διαδοχική χρονιά θα πάρει μέρος στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ», ήταν νικητής το 2023 με 8.29μ. και το 2024 με 8.23μ. και 2ος πέρυσι με 8,05μ., με το ρεκόρ μίτινγκ να ανήκει στον Νοτιαφρικανό, Σαμάι Ρούσβαλ με 8.34μ. από το 2017.

Ο Τεντόγλου βρέθηκε στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου, ανάμεσα στον Αρμάντ Ντουπλάντις και στην παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ύψος, Νίκολα Ολισλάγκερς.

Αρχικά αναφέρθηκε στον αγώνα του στο Diamond League του Μονακό, λέγοντας: «Από την αρχή της χρονιάς στον ανοιχτό, είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να βρω καλές συνθήκες και άνεμο, συνήθως έκανα τρία άλματα και σταματούσα.

Όμως αλλά την Παρασκευή στο Μονακό ήταν φανταστικά, υπήρξε πολύ υψηλός συναγωνισμός, ήμουν ενθουσιασμένος που θα αγωνιζόμουν, σκεφτόμουν πως έχω τρεις αγώνες, στο Μονακό, εδώ στη Βουδαπέστη και στο εθνικό πρωτάθλημα και είπα σε αυτούς θέλω να πηδήσω πολύ μακριά».

Στην ερώτηση γιατί τα τελευταία χρόνια η Βουδαπέστη αποτελεί σταθερή επιλογή στο αγωνιστικό του πρόγραμμα, ο Τεντόγλου είπε: «Αγαπώ να βρίσκομαι και αγωνίζομαι στη Βουδαπέστη, προσπαθώ κάθε χρόνο να πετύχω ρεκόρ μίτινγκ, ελπίζω να το κάνω τώρα».



