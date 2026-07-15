Με τη νίκη επί της Γαλλίας, η Ισπανία έφτασε τα 37 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ.

Όταν η Κολομβία λύγιζε με 1-0 την Ισπανία σε φιλική αναμέτρηση τον Μάρτιο του 2024, λίγοι φαντάζονταν πως η Φούρια Ρόχα θα έμενε αήττητη στα ματς που θα έδινε τα επόμενα 2,5 χρόνια!

Μετά την τεράστια νίκη επί της Γαλλίας, οι Ίβηρες εξασφάλισαν την πρόκριση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ συμπλήρωσαν παράλληλα 37 αγώνες αήττητοι, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ που είχε τρέξει η Ιταλία μεταξύ 2018 και 2021.

Πλέον, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχει μπροστά της την απόλυτη πρόκληση, δηλαδή να σπάσει το υπάρχον ρεκόρ σε έναν τελικό Μουντιάλ, κατακτώντας και το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στον θεσμό.

Σημειώνεται πως δεν υπολογίζονται ήττες σε διαδικασία των πέναλτι, σαν αυτήν στον περσινό τελικό του Nations League ενάντια στην Πορτογαλία, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στο διάστημα αυτό, οι Ισπανοί έχουν 28 νίκες και εννέα ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.