Ο Καραλής στην 3η θέση με 5,90μ. στη Βουδαπέστη

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιχείρησε να περάσει τα 6,00μ. στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ» της Βουδαπέστης, δεν τα κατάφερε και με 5,90μ. πήρε την 3η θέση.

Ο Εμμανουήλ Καραλής για 3η φορά στον ανοιχτό στίβο επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6,00μ., όμως αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και με 5,90μ., πήρε την 3η θέση στο «Ιστβάν Γκιουλάι Μεμόριαλ» της Βουδαπέστης, που ανήκει στη σειρά αγώνων Continetal Tour 2026.

Ο Καραλής ξεπέρασε με την 1η προσπάθεια τα 5,60μ., άφησε τα 5,.70μ., χρειάστηκε το 2ο άλμα για να «καθαρίσει» με τα 5,80μ.

Στη συνέχεια πέρασε με την 1η και τα 5,90μ., όμως δεν τα κατάφερε στα 6,00μ., ύψος που πέρασαν με τη 2η προσπάθεια οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ, συνεχίζοντας τον αγώνα τους.

O Nτουπλάντις πήρε την 1η θέση με 6,07μ., ενώ στη συνέχεια επιχείρησε τρεις φορές για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32μ. Ο Κέρτις Μάρσαλ ακολούθησε με 6,00μ., ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, που είχε σημειώσει από τις 22 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν-Φεράν.

Eπόμενο ραντεβού για τον Καραλή είναι το Σάββατο (18/7) στο Diamond League του Λονδίνου, ενώ μια βδομάδα μετά ακολουθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο.