Νίκολιτς: «Ήταν ένα καμπανάκι και καλύτερα που συνέβη τώρα»
Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup γνωρίζοντας στα πέναλτι την ήττα από τον ΟΦΗ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για «καμπανάκι» και «προειδοιποίηση» στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.
Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στον ΣΚΑΪ:
«Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Ηταν πολύ ανταγωνιστική αναμέτρηση. Η ομάδα πάλεψε. Ειχαμε καλές ευκαιρίες και το σημείο που εκτιμώ ότι κρίθηκε το παιχνίδι ήταν το τετ α τετ του Μάγερ στο 1-0. Μετά δεχθήκαμε το γκολ από στημένη φάση. Ισοφαρίσαμε κι εμείς από στατική φάση. Ηταν δύσκολη αναμέτρηση. Σκληρή. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη δίκαιη επικράτησή του».
Αν μπορεί να… τσιτώσει αυτό το παιχνίδι την ομάδα της ΑΕΚ ενόψει και Λέφσκι; «Είναι καλή προειδοποίηση για εμάς. Το λέω εδώ και δύο μήνες. Είναι ένα μήνυμα, ένα κόκκινο καμπανάκι. Θέλαμε τον τίτλο. Καλύτερα που συνέβη τώρα και όχι πιο μετά για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους άλλους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, εκεί εστίασαν, έβαλαν ένα παραπάνω και κέρδισαν».
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