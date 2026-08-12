ΑΕΚ - ΟΦΗ (Τελικός Super Cup): Ο θρίαμβος των Κρητικών στη διαδικασία των πέναλτι
Ο ΟΦΗ σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Οι Κρητικοί μπορεί να ισοφαρίστηκαν από την ΑΕΚ στην τελευταία φάση του τελικού του Super Cup, όμως κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
Oι κυπελλούχοι ευστόχησαν και στις πέντε εκτελέσεις τους, ενώ οι πρωταθλητές είχαν μοιραίο τον Βάργκα, ο οποίος νικήθηκε από τον Χριστογεώργο.
Το δεύτερο τρόπαιο στην εποχή του Μιχάλη Μπούση «σφράγισε» στην τελευταία εκτέλεση ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος.
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Η διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Super Cup
- Γιόβιτς 1-0
- Ισέκα 1-1
- Μάγερ 2-1
- Μπουχαλάκης 2-2
- Μάνταλος 3-2
- Ντίκμαν 3-3
- Βάργκα απόκρουση Χριστογεώργου και δοκάρι
- Αθανασίου 3-4
- Ζίνι 4-4
- Ανδρούτσος 4-5
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