Ο θρίαμβος του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι. Ήρωας ο Χριστογεώργος, μοιραίος ο Βάργκα.

Ο ΟΦΗ σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Οι Κρητικοί μπορεί να ισοφαρίστηκαν από την ΑΕΚ στην τελευταία φάση του τελικού του Super Cup, όμως κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.

Oι κυπελλούχοι ευστόχησαν και στις πέντε εκτελέσεις τους, ενώ οι πρωταθλητές είχαν μοιραίο τον Βάργκα, ο οποίος νικήθηκε από τον Χριστογεώργο.

Το δεύτερο τρόπαιο στην εποχή του Μιχάλη Μπούση «σφράγισε» στην τελευταία εκτέλεση ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος.

Η διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Super Cup