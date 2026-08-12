Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με φιλική νίκη 3-1 κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο Αστέρας AKTOR φιλοξένησε την ΑΕΚ Λάρνακας στην πρόβα τζενεράλε του στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» κι επικράτησε 3-1 .

Οι Αρκάδες στο 33' άνοιξαν το σκορ. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και ο Τζόρνταν Σίλβα με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0. Ο Αστέρας είχε τον έλεγχο, όμως, η κυπριακή ομάδα ισοφάρισε στο 58. Ο Μπάγιτς έκανε το σουτ, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ιβάνοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 60', όμως, έγινε το 2-1. Ο Παπακανέλλος πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια κι έστρωσε στον Ρικαρντίνιο, ο οποίος με ωραία τελείωμα έγραψε το 2-1. Στο 75' ο Παπακανέλλος από δεξιά πάτησε στην περιοχή και με διαγώνιο σουτ σημείωσε το τελικό 3-1. Οι Αρκάδες την Τρίτη 18 Αυγούστου θα δώσουν το πρώτο επίσημο ματς για τη νέα σεζόν, κόντρα στον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Μέντεθ (82' Τερεζίου), Σίλβα (82'Μπρόρσον), Λάσκαρης (80' Χρυσόπουλο), Κώτσιρας (83' Ριέρα), Κουρμπέλης (70' Μπουζούκης), Έντερ (80' Καλτσάς), Μπαρτόλο (83' Πέρεθ), Παπακανέλλος (80' Ζόγκου), Ορόθκο (70' Κετού), Ρικαρντίνιο (80' Γκιτέρσος)

ΑΕΚ Λάρνακας: Παρασκευάς (33' Μούφτιτς), Φαν Ντερ Χουρν, Πάνκοφ, Αμίν, Ιβάνοβιτς (62' Αντέρικ), Μπάγιτς (62' Τσάκον), Μιλίσεβιτς, Πηλέας (78' Ιωάννου), Ρέπας, Μιραμόν (62' Λαγιούνι), Εκπολό (62' Λαγιούμι).