Τεντόγλου, Καραλής: Στους αγώνες του Continental Tour στη Βουδαπέστη
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο επί κοντώ συγκεντρώνει ακόμη μία μονομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναζητά την επιστροφή σε άλματα άνω των έξι μέτρων, έπειτα από μια σειρά αγώνων όπου δεν κατάφερε να φτάσει στα γνωστά του επίπεδα. Στον ίδιο αγώνα θα συμμετάσχουν επίσης οι Σαμ Κέντρικς, Κέρτις Μάρσαλ και Σόντρε Γκούτορμσεν, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο.
Στο μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το εξαιρετικό 8,61 μ. στο Diamond League του Μονακό και στοχεύει σε ακόμη μεγαλύτερη επίδοση. Μεγάλος στόχος του παραμένει η κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ των 8,66 μ., που διατηρεί ο Λούης Τσάτουμας από το 2007.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα αντιμετωπίσει δυνατούς αντιπάλους, μεταξύ των οποίων οι Τζαμαϊκανοί Γουέιν Πίνοκ και Τατζάι Γκέιλ, καθώς και οι Τομπίας Μόντλερ, Νικαόλι Γουίλιαμς, Λέστερ Λεσκάι και Κρίστοφ Παπ.
Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές επιστρέφουν στο Εθνικό Στάδιο της Βουδαπέστης, εκεί όπου το 2023 ο Τεντόγλου κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Παράλληλα, η παρουσία τους αποτελεί μια καλή ευκαιρία να εξοικειωθούν ξανά με το στάδιο, το οποίο θα φιλοξενήσει τον Σεπτέμβριο το πρώτο Ultimate Championships της World Athletics.
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