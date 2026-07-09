Το Gazzetta περπάτησε στο The Ellinikon Sports Park, ρώτησε και έμαθε από τους παράγοντες της LAMDA Development για το τι ισχύει για την εγκατάσταση στίβου.

Η πρόσκληση των παραγόντων της LAMDA Development, ήταν και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να βρεθούμε και να ξεναγηθούμε στο Ελληνικό και στα έργα ανάπλασης και στη δημιουργία του The Ellinikon, της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Αφορμή το Το The Ellinikon Sports Park, η πρώτη φάση του οποίου ολοκληρώθηκε και θα δοθεί προς το κοινό τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Τα free γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και το στάδιο στίβου είναι έτοιμα και αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες του αθλητικού πάρκου.

Το The Ellinikon είναι ένα απέραντο εργοτάξιο, από τον Άγιο Κοσμά, μέχρι τη Γλυφάδα, ένα τεράστιο έργο που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και όπως ειπώθηκε στην παρουσίαση-ξενάγηση, ο στόχος είναι στο πρώτο ημερολογιακό έτος της πλήρους λειτουργίας του, να το έχουν επισκεφθεί ή ακριβέστερα να έχουν προσφερθεί υπηρεσίες σε 5.000.000 εκατομμύρια ανθρώπους!

Το The Ellinikon Sports Park θα λειτουργεί δίπλα σε εργοτάξιο, βλέποντας τη σημερινή εικόνα της περιοχής, ήταν δύσκολο να φανταστούμε πώς θα μοιάζει όταν τα πάντα θα έχουν ετοιμαστεί και βλέποντας τη μακέτα του The Ellinikon. Στο βλέμμα κυριαρχούσε ο Riviera Tower, ο Πύργος ύψους 200μ. και των 50 ορόφων, που είναι ορατός από κάθε σημείο της Αττικής, που βλέπει στα νότια προάστια.

Το αν αρέσει ή όχι είναι θέμα καθαρά υποκειμενικό, η επίσκεψή μας στο χώρο μάς έδωσε την ευκαιρία της οπτικής επαφής, ήταν και να μάθουμε πληροφορίες για το πώς θα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις στο αθλητικό πάρκο για τους απλούς πολίτες, αλλά και για τις αθλητικές ομοσπονδίες. Ήδη η Γυμναστική Ομοσπονδία γνωρίζει πως θα στεγαστεί στο Υπόστεγο Β, το Hangar b.

Το μεγάλο σαράκι μας είναι ο στίβος. Το στάδιο και ο χώρος ρίψεων που έχουν ολοκληρωθεί και θα αποτελέσουν το αντισταθμιστικό έργο προς τον ΣΕΓΑΣ, για τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Στον κόσμο του στίβου υποστηρίζεται πως το στάδιο και ιδίως ο χώρος των ρίψεων δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η απάντηση των ανθρώπων της LAMDA Development και του διευθυντή του The Ellinikon Sports Park, Μιχάλη Λάιου στη σχετική ερώτηση του Gazzetta, ήταν ξεκάθαρη.

«Η υποχρέωση της εταιρείας για τον στίβο ήταν να γίνουν προπονητικές εγκαταστάσεις, που έγιναν με την ανώτατη διεθνής πιστοποίηση της World Athletics. Θα υπάρξει συμφωνία το έργο να περάσει στον ΣΕΓΑΣ και στο Ελληνικό Δημόσιο, που θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις παρεμβάσεις και να διαχειριστούν την εγκατάσταση». Να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη χρήση της εγκατάστασης από την Ομοσπονδία, θα υπάρχει και η χρήση του από τους ερασιτέχνες κι αυτός είναι ένας γρίφος προς λύση.