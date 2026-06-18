Kωστής Χατζηδάκης: Η απόφαση για τη γυμναστική στο Πάρκο του Ελληνικού

Τι ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης για την εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας στο Πάρκο του Ελληνικού.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Ελληνικού, όπου ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα ορόσημα της ανάπτυξης.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η σταδιακή παράδοση των πρώτων αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park από τον Ιούλιο του 2026, καθώς και η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στις νέες οικιστικές αναπτύξεις από τις αρχές του 2027.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, που έχει αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του έργου, ανακοίνωσε ότι διευθετήθηκε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στην εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία, χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη LAMDA Development, θα αποκτήσει νέες, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β (Hangar B) του Ελληνικού.

Ο κυβερνητικός παράγοντας δήλωσε: «Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό δεν είναι πια θεωρία, δεν είναι καν μπουλντόζες μόνο, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Από τις αρχές του 2027 οι πρώτοι ένοικοι, οι πρώτοι κάτοικοι θα εγκατασταθούν εδώ στα διάφορα οικήματα, που θα έχουν εν τω μεταξύ αγοράσει. Προηγουμένως όμως, θα έχει παραδοθεί το μεγάλο αθλητικό κέντρο του Ελληνικού, ήδη από τον Ιούλιο, προς χρήση από το κοινό και τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η μεγάλη επένδυση, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο, πάντοτε με σεβασμό στο Σύνταγμα, στους νόμους, στο περιβάλλον, στα αιτήματα των γύρω Δήμων και των γύρω κατοίκων.

Και έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι ξεπεράστηκε άλλο ένα εμπόδιο, με πολύ θετικό τρόπο, η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, χάρη και στη συμφωνία που επετεύχθη με τη LAMDA, θα εγκατασταθεί στο Υπόστεγο Β, το Hangar b όπως είναι πιο γνωστό σε αυτούς που ασχολούνται με το θέμα, σε σύγχρονες πια εγκαταστάσεις. Και εντωμεταξύ λαμβάνεται πρόνοια για την προσωρινή εγκατάσταση για 15 μήνες, που θα χρειαστούν μέχρι να κατασκευαστούν οι καινούργιες εγκαταστάσεις: Στο Ολυμπιακό Στάδιο και για τη ρυθμική γυμναστική ειδικά στο Tae Kwon Do προσωρινά και για τους επόμενους μήνες μέχρι του χρόνου στο Ποδηλατοδρόμιο. Αυτά είναι επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το υπογραμμίζω, έχοντας τον συντονισμό για την προώθηση του έργου.

Χαίρομαι επίσης να πω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις ανάμεσα στη LAMDA, στην κυβέρνηση προφανώς, στην περιφέρεια και στο ΣΕΓΑΣ για τη διευθέτηση του θέματος της εγκατάστασης του στίβου. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε λύση και περιμένουμε να έχουμε σύντομα τις επίσημες ανακοινώσεις».

ΕΓΟ: «Οι σύγχρονες αθλητικές υποδομές επένδυση στο μέλλον της ελληνικής γυμναστικής»

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία αναφορικά με όσα εξαγγέλθηκαν σε ανακοίνωσή της σημειώνει τα εξής: «Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία χαιρετίζει την πρόοδο των εργασιών και τη σταδιακή υλοποίηση του The Ellinikon Sports Park, ενός εμβληματικού έργου που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια της Ελληνικής Γυμναστικής έχει η πρόβλεψη για τη δημιουργία εγκαταστάσεων που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των αθλημάτων της γυμναστικής και να προσφέρουν νέες δυνατότητες προπόνησης, εκπαίδευσης και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι διαδοχικές συναντήσεις του Προέδρου της ΕΓΟ Βασίλη Τσολακίδη και του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Νίκου Προβιά με εκπροσώπους της Πολιτείας και της LAMDA Development, στο πλαίσιο των οποίων προωθήθηκε με συνέπεια και συγκεκριμένα βήματα το όραμα της ΕΓΟ για τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της ελληνικής γυμναστικής, απέδωσαν καρπούς.

Η ΕΓΟ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει για την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών, καθώς και προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τη LAMDA Development, φορέα υλοποίησης του έργου του Ελληνικού, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Οδυσσέα Αθανασίου, για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση που έχουν επιδείξει στις συζητήσεις σχετικά με τη θέση και τον ρόλο της γυμναστικής στο νέο αθλητικό οικοσύστημα του Ελληνικού.

Στις καθοριστικές αυτές συναντήσεις, στις οποίες σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συμμετοχή του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, αναδείχθηκαν οι ανάγκες και οι προοπτικές ανάπτυξης των αθλημάτων της γυμναστικής στο νέο αθλητικό οικοσύστημα του Ελληνικού.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία θα συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα και συνεργατικό πνεύμα, ώστε οι νέες αθλητικές υποδομές να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τα αθλήματά μας και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές αθλητών και αθλητριών».