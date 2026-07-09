To The Ellinikon Sports Park είναι το πρώτο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού που ανοίγεις τις πύλες του στο κοινό από τις 20 Ιουλίου, τι θα περιλαμβάνει, οι φάσεις ανάπτυξής και ολοκλήρωσής του.

Το The Ellinikon Sports Park είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού, η πρώτη φάση του οποίου παραδίδεται στο κοινό στις 20 Ιουλίου, με στόχο να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό, τη φύση και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των επισκεπτών του.

Κάτοικοι των όμορων δήμων με το Ελληνικό, κάτοικοι των νοτίων προαστίων ευρύτερα, καθώς και επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική θα έχουν πλέον, στο πιο σύγχρονο Αθλητικό Πάρκο της χώρας, τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για να εντάξουν την άθληση, την αναψυχή και την επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά τους.

Με έκταση 287.000 τ.μ., από τα οποία τα 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί, πράσινοι χώροι, το Τhe Ellinikon Sports Park είναι μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού.

Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του μπορούν να αθληθούν, να προπονηθούν, να γυμναστούν, να περπατήσουν και να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, αθλητές, σύλλογοι, οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, που αγαπούν την άθληση την ευεξία και τη φύση.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Η παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park στο κοινό αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση του Ελληνικού. Είναι η στιγμή που το The Ellinikon ουσιαστικά ανοίγει για τον κόσμο, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Για όλους εμάς, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια, με όραμα, επιμονή και βαθιά πίστη στο στόχο».

Οι φάσεις ανάπτυξης του The Ellinikon

Α’ φάση ανάπτυξης - 2026

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τις βασικές αθλητικές υποδομές του πάρκου:

Ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων (τέλος 2026)

Ανοιχτός στίβος με 1.070 θέσεις θεατών

Στίβος ρίψεων

2 γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με τεχνητό χλοοτάπητα

2 γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με υβριδικό χλοοτάπητα (συνδυασμός φυσικού και τεχνητού χλοοτάπητα)

2 γήπεδα μπάσκετ

2 γήπεδα τένις

Ανοιχτοί πράσινοι χώροι για ελεύθερη άσκηση

Κτίριο αθλητικών ξενώνων 124 δωματίων

2 συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 (αρχές 2027)

Λειτουργία & πρόσβαση

Από τις 20.7 έως τον Σεπτέμβριο το πάρκο θα λειτουργεί καθημερινά μεταξύ 18.00 - 23.00. Ελεύθερη πρόσβαση από Άλιμο (Οδός Αεροπορίας).

Από τον Σεπτέμβριο

Ωράριο: 08:00 – 00:00

Λειτουργία: 362 ημέρες τον χρόνο

Ελεύθερη πρόσβαση στους ανοιχτούς χώρους, στον ποδηλατόδρομο και στα γήπεδα Free Play (2 γήπεδα μπάσκετ και 2 τένις)

Αθλητισμός υψηλών προδιαγραφών

Στίβος: πιστοποίηση World Athletics Type 1

Η ανώτατη διεθνής πιστοποίηση της World Athletics, που εξασφαλίζει αγωνιστικές συνθήκες παγκόσμιου επιπέδου.

Συνθετικά ποδοσφαιρικά γήπεδα: FIFA Quality Pro.

Η κορυφαία πιστοποίηση της FIFA. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 5 τέτοια γήπεδα, εκ των οποίων τα 2 στο

The Ellinikon Sports Park.

Ολυμπιακή Πισίνα νέας γενιάς

Διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία μεταβλητού πυθμένα με αεροφράγμα, το οποίο ενεργοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης και επιτρέπει τον επιμερισμό της πισίνας σε δύο ανεξάρτητες ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι 10 κολυμβητικές διαδρομές μπορούν να διπλασιαστούν σε 20, αυξάνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα και την εξυπηρέτηση αθλούμενων.





Ένας νέος πυρήνας αθλητισμού

Φιλοξενία αθλητών

Υπερσύγχρονοι ξενώνες αθλητών 124 δωματίων / ~250 κλίνες

Κατάλληλες για φιλοξενία ομάδων, ομοσπονδιών και επαγγελματιών αθλητών

Διεθνής προορισμός για και προετοιμασία ομάδων

Εμπειρία επισκέπτη

1.350 θέσεις στάθμευσης

4 χώροι εστίασης

Χώρος παιδικής αναψυχής

Super app για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking

Εκδηλώσεις και πολυλειτουργικότητα

Το The Ellinikon Sports Park διαθέτει χώρους κατάλληλους για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων

εκδηλώσεων:

Sports Piazza, με δυνατότητα φιλοξενίας 3.000–5.000 ατόμων

Spiral Venue, με χωρητικότητα έως 10.000 ατόμων

Στίβος, με δυνατότητα φιλοξενίας έως 7.000 ατόμων (ή 1.070 καθιστών)

Επιλεγμένους χώρους στάθμευσης κατάλληλους για special events, π.χ. food festivals

Β’ φάση ανάπτυξης - 2028

Tennis Club

Δημιουργούνται 18 γήπεδα τένις, χωμάτινα και σκληρής επιφάνειας, τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά, καθώς και 10 γήπεδα padel και 2 γήπεδα pickleball, δημιουργώντας ένα πλήρες περιβάλλον για τα αθλήματα ρακέτας.

Στο κέντρο της εγκατάστασης αναπτύσσεται Club House, ενώ θα λειτουργεί ακαδημία τένις που θα προσφέρει προγράμματα υψηλών επιδόσεων σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα. Θα υπάρχουν γήπεδα διαθέσιμα και για το ευρύ κοινό, ενισχύοντας τον ανοιχτό και συμμετοχικό χαρακτήρα του έργου.

Μπάσκετ

Οι εγκαταστάσεις μπάσκετ περιλαμβάνουν κλειστά γήπεδα που υποστηρίζουν προπονήσεις, αγώνες και λειτουργία ακαδημιών, ενώ θα φιλοξενούν και αθλητικές δράσεις για την τοπική κοινότητα, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του έργου.

Beach Volley

Δημιουργούνται 4 γήπεδα άμμου, κατάλληλα τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση. Οι εγκαταστάσεις θα υποστηρίζουν προπονήσεις και τη διοργάνωση τουρνουά, ενισχύοντας τη δυναμική του αθλήματος.

Κέντρο Ευεξίας & Αναζωογόνησης

Δημιουργείται ένα υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας, με spa και θεραπείες μασάζ, yoga, συνεδρίες ενσυνειδητότητας και ηχοθεραπείας, καθώς και

ολιστικά προγράμματα ευεξίας. Παράλληλα, ενσωματώνονται προτάσεις υγιεινής διατροφής και χώρους συνεργατικής εργασίας (co-working), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ισορροπίας, χαλάρωσης και καθημερινής ευεξίας.

Ένας νέος προορισμός αθλητισμού και ευεξίας

Βιωσιμότητα & Έξυπνες Τεχνολογίες

Το The Ellinikon Sports Park ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας με στόχο τη σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων.

Η προσέγγιση βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

τον βιοκλιματικό σχεδιασμό

την ενεργειακή απόδοση

τη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων

Βιοκλιματικός σχεδιασμός & Υλικά

Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο το φυσικό φως και τον φυσικό αερισμό, μειώνοντας την ανάγκη για τεχνητό

φωτισμό και κλιματισμό.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται βιώσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης υλικών από τον πρώην αεροδιάδρομο του αεροδρομίου του Ελληνικού.

Ενέργεια & Ανανεώσιμες πηγές



Στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής, προβλέπεται η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία θα καλύπτουν σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως οι ξενώνες και ο ανοιχτός στίβος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη θερμική απόδοση των κτιρίων, μέσω

υλικών και κατασκευαστικών λύσεων που μειώνουν τη συνολική

ενεργειακή κατανάλωση.

Έξυπνες τεχνολογίες (Smart Systems)

Το The Ellinikon Sports Park αξιοποιεί σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού και τεχνολογίες smart city για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Building Management System (BMS), το οποίο επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο και τη βελτιστοποίηση θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, εφαρμόζονται έξυπνα συστήματα φωτισμού και ελέγχου πρόσβασης, ενισχύοντας τόσο την ενεργειακή απόδοση όσο και την ασφάλεια και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.