Κολοσσός Ρόδου: Ανακοίνωσε το προπονητικό επιτελείο για τη νέα σεζόν
Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, και προχώρησε στην παρουσίαση του τεχνικού επιτελείου, καθώς και όλων των συνεργατών του Άρη Λυκογιάννη και των υπόλοιπων μελών του staff.
Το επιτελείο
Προπονητής: Άρης Λυκογιάννης
Βοηθοί προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς – Zarko Duric
Γυμναστής: Θάνος Αλεξανδράκης
Φυσικοθεραπευτές: Φίλιππος Κασιώτης – Νίκος Μαλατέστας
Φροντιστής: Κώστας Γκουνταρέλης
Team Manager: Γιάννης Σκορδάλης
Sports Director: Σταύρος Ελληνιάδης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.