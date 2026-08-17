O Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε το προπονητικό του επιτελείο για τη νέα σεζόν με επικεφαλής φυσικά τον Άρη Λυκογιάννη.

Ο Κολοσσός Ρόδου ξεκινά την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, και προχώρησε στην παρουσίαση του τεχνικού επιτελείου, καθώς και όλων των συνεργατών του Άρη Λυκογιάννη και των υπόλοιπων μελών του staff.

Το επιτελείο

Προπονητής: Άρης Λυκογιάννης

Βοηθοί προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς – Zarko Duric

Γυμναστής: Θάνος Αλεξανδράκης

Φυσικοθεραπευτές: Φίλιππος Κασιώτης – Νίκος Μαλατέστας

Φροντιστής: Κώστας Γκουνταρέλης

Team Manager: Γιάννης Σκορδάλης

Sports Director: Σταύρος Ελληνιάδης