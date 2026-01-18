Έπειτα από αναμονή 15 ετών, το ανακαινισμένο κλειστό στάδιο της Παιανίας από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ανοίγει ξανά τις πύλες του για τον στίβο.

Δεκαπέντε χρόνια χρειάστηκε να περιμένει ο κόσμος του στίβου προκειμένου το κλειστό στάδιο της Παιανίας να ανοίξει ξανά τις πύλες του.

Από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, θα δοθεί ξανά για χρήση για προπονήσεις και αγώνες, δίνοντας τέλος σε ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν αθλητές και αθλήτριες στη χειμερινή περίοδο αγώνων.

Όπως έχει προγραμματιστεί από τον ΣΕΓΑΣ θα διεξαχθούν τέσσερις ημερίδες ανδρών-γυναικών κι άλλες τρεις ανδρών-Γυναικών Κ16. Η αγωνιστική δράση θα κορυφωθεί με το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού που θα διεξαχθεί το διάστημα 28 Φεβρουαρίου -1η Μαρτίου.

Έστω κι αν τα χρονικά περιθώρια για την εγκατάσταση του νέου ταρτάν δεν επέτρεπαν να γίνει άμεσα η τοποθέτησή του, το κλειστό της Παιανίας αποκτά ξανά ζωή. Υπάρχει η δέσμευση από την Πολιτεία ότι οι εργασίες για το ταρτάν θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου, ώστε το στάδιο να είναι έτοιμο για την ερχόμενη σεζόν κι αν αυτό συμβεί το στάδιο θα είναι κατάλληλο να φιλοξενήσει και διεθνείς διοργανώσεις.

Η εγκατάσταση πλέον θυμίζει σύγχρονο αθλητικό χώρο χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των ανθρώπων του ΣΕΓΑΣ και του ΟΑΚΑ, φορέας στον οποίον ανήκει και το στάδιο θα είναι διαθέσιμο για τον ΣΕΓΑΣ για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την ομοσπονδία.

Ο αγωνιστικός χώρος διαθέτει οχτώ διαδρομές στην ευθεία και έξι στον περιμετρικό στίβο, στρώματα ύψους και επί κοντώ, σκάμμα οριζόντιων αλμάτων και χώρο ρίψης σφαίρας. Ένας μικρός διάδρομος ενώνει την κεντρική αρένα με το προθερμαντήριο, το οποίο διαθέτει ευθεία 80 μέτρων, σκάμμα και στρώμα ύψους.

Δίπλα από το προθερμαντήριο υπάρχει σύγχρονη αίθουσα βαρών και ιατρείο. Παράλληλα, υπάρχουν πολλοί χώροι για εγκατάσταση των υπηρεσιών και γραφείων, δημοσιογραφική κερκίδα, χώροι εργασίας για τα media, όπως επίσης και αίθουσες υποδοχής και φιλοξενίας VIP.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν εκατοντάδες θέσεις πάρκινγκ, ικανές να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες και τους αγωνιζόμενους. Οι ξενώνες βρίσκονται στο παραπλήσιο κλειστό γυμναστήριο που έχει παραχωρηθεί στην ομοσπονδία της ξιφασκίας.





Οι αθλητές και αθλήτριες, που είναι ενταγμένοι στις κατηγορίες του σχεδιασμού, καθώς και όσοι βρέθηκαν στις οχτάδες των αγωνισμάτων τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2025, θα μπορούν να προπονούνται καθημερινά από τις 09:30 έως τις 12:30 και από τις 16:00 έως τις 20:00. Οι αθλητές και αθλήτριες των σωματείων θα έχουν την ευκαιρία να γυμνάζονται στο κλειστό κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 15:00 έως τις 17:00.

Το πρόγραμμα των ημερίδων στην Παιανία