Ο Σέρχιο Μπουσκέτς επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, οκτώ μήνες μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση, αλλά σε ένα διαφορετικό πόστο.

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς, σε λιγότερο από εννέα μήνες μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση, αποφάσισε να επιστρέψει στα γήπεδα για χάρη της Μπαρτσελόνα, όχι όμως ως ποδοσφαιριστής, αλλά σε ένα διαφορετικό ρόλο.

Αναλυτικότερα, με επίσημη ανακοίνωση τους, οι «Μπλαουγρκάνα» ενημέρωσαν πως ο θρυλικός Ισπανός μέσος εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου, ως βοηθός προπονητή της ομάδας νέων, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου, υπό τις οδηγίες του Τζουλιάνο Μπελέτι.

«Ο Σέρχιο Μπουσκέτς εντάσσεται στην Μπαρτσελόνα Ατλέτικ ως βοηθός προπονητή. Ο θρύλος της Μπάρτσα εντάσσεται στην ομάδα του Τζουλιάνο Μπελέτι για να συνεισφέρει την λαμπρή καριέρα και την εμπειρία του, ενώ ολοκληρώνει τις σπουδές του στην προπονητική», ανέφερε η ανακοίνωση των Καταλανών.

🚨🔵🔴 Breaking: Sergio Busquets makes first step in his new career as manager as he signs in as Barcelona B assistant coach.



Busquets will work closely with Juliano Belletti while he follows the process to get his coaching license. pic.twitter.com/8pZhZUCJIB August 17, 2026

Ο 38χρόνος πρώην διεθνής μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ενώ το 2008 εντάχθηκε και επίσημα στην ανδρική ομάδα, όπου και παρέμεινε για 15 χρόνια, προτού μετακομίσει το 2023, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, στην Ίντερ Μαϊάμι.

Με τη Μπαρτσελόνα κατέκτησε 7 πρωταθλήτα Ισπανίας, 5 Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 3 Champions League, 3 UEFA Super Cup και 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και τώρα επέστρεψε για να συνεχίσει την καριέρα του στον σύλλογο της καρδιάς του από διαφορετικό μετερίζι.