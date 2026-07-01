Κοντά στο ρεκόρ της η Δεσπολλάρη, πρωτιά για Μαγκούλια στο Φρίμπουργκ

H Γεωργία Δεσπολλάρη έτρεξε τα 800μ. σε 2:01.21, νίκη για τη Μαρία Μαγκούλια με 16,24μ. στη σφαιροβολία στο μίτινγκ του Φρίμπουργκ της Ελβετίας.

Διπλή ελληνική παρουσία υπήρξε στο μίτινγκ του Φρίμπουργκ της Ελβετίας. Η Γεωργία Δεσπολλάρη συνέχισε τους αγώνες της στα 800μ., με την 28χρονη να σημειώνει 2:01.21 και να καταλαμβάνει τη 2η θέση, πίσω από την Ελβετίδα, Τζοσελίν Γουάιντ (2:00.41).

Η Δεσπολλάρη στις 23 Μαΐου κατέβασε το ατομικό της ρεκόρ στα 2:00.32 σε μίτινγκ στις Βρυξέλλες.

Η Μαρία Μαγκούλια με τη σειρά της πήρε την 1η θέση στη σφαιροβολία, με την 26χρονη να έχει βολή στα 16,24μ.



H πιο σημαντική στιγμή του μίτινγκ ήταν η συμμετοχή της Όντρεϊ Βερό, η 22χρονη αθλήτρια που έχει κλέψει την παράσταση στα 800μ., πήρε μέρος στα 400μ. επικρατώντας με 51.33, έχει ατομικό ρεκόρ στα 51.03, στο τελευταίο της αγώνα πριν επικεντρωθεί στην προετοιμασία της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ.