Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μεταγραφή.

Μπορεί να δηλώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς των Play Offs του Europa League, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφική δραστηριότητα του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της ισοπαλίας με τον ΠΑΟΚ τόνισε πως μπορεί να γίνει έξτρα κίνηση, ώστε να υπάρχει «βάθος» για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Θυμίζουμε πως η μεταγραφική περίοδος για την Ελλάδα είναι «ανοιχτή» μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για το πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την μεταγραφολογία του τελευταίου 24ωρου: «Φυσιολογικό είναι τις τελευταίες ημέρες να δημιουργούνται καταστάσεις όμως για μένα το σημαντικό ήταν η συγκέντρωση μας, παίζαμε με ένα δύσκολο αντίπαλο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παίξαμε ένα παίχνίιδι που ήταν δύσκολο, δεν είχαμε ευκαιρίες και εμείς, στο δεύτερο μέρος ήταν δύσκολα, εμείς αμυνθήκαμε περισσότερο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, υπό την έννοια ότι ήρθαμε να παίξουμε, να διεκδικήσουμε πράγματα».

Για το ότι ο ίδιος είπε ότι ήταν δίκαιο αποτέλεσμα: «Είχαμε προϋποθέσεις για φάσεις, κάναμε ένα rotation, δημιουργεί πάντα σε μια ομάδα νέα συνθήκη, ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθαρή ευκαιρία σε ένα δύσκολο γήπεδο και σε μια συνθήκη που στο πρώτο μέρος δεν είχε μεγάλη ευκαιρία. Εγώ θεωρώ πως ήταν ένα παιχνίδι με πολύ ένταση, μονομαχίες, έναν ΟΦΗ που ήταν πολύ καλός στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλός στο δεύτερο».

Για την παρουσία του ΟΦΗ σε τρεις διοργανώσεις: «Το πρωτάθλημα είναι πρώτος στόχος και να κοιτάζουμε την 5η θέση, αρχικά θέλουμε να μπούμε στο 5-8, γιατί όχι, θα είναι μια απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, με ομάδες στο Europa League όμως θέλω να πιστεύω πως τα παιδιά έχουν την όρεξη και την διάθεση και την δίψα ώστε να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις».

Για το ενδεχόμενο άλλης μεταγραφής: «Υπάρχουν και άλλες ημέρες για τις μεταγραφές, μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Ως ομάδα είμαστε πάντα alert και επειδή υπάρχουν αρκετά παιχνίδια υψηλού επιπέδου».