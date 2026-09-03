Παράπονα ΠΑΟΚ για Φωτιά και Πολυχρόνη

Όσα έλεγαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου για τη διαιτητική ομάδα του αγώνα με τον ΟΦΗ

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν έντονα παράπονα από την διαιτητική ομάδα Πολυχρόνη - Φωτιά με αφορμή (και) την αποβολή του Τέιλορ στο 93΄.

Σε μια φάση στην οποία θεωρούν ότι αμφότεροι οι δύο ρέφερι θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους, ότι λόγω της κατάστασης του γλιστερού τερέν και οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα.

Κι όμως, ο Βασίλης Φωτιάς που στο παιχνίδι του «Δικεφάλου» με τον ΟΦΗ ήταν στο VAR, λειτούργησε με δυο μέτρα και δυο σταθμά σε σχέση με την πρόσφατη παρουσία του την περασμένη Κυριακή.

Στον αγώνα της ΆΕΚ με την Κηφισιά, σε φάση με πρωταγωνιστή τον Κοϊτά, ο Φωτιάς δεν απέβαλε τον ποδοσφαιριστή της Ένωσης με δεύτερη κίτρινη κάρτα και έδωσε την ευκαιρία στον Νίκολιτς μετά από λίγο να τον αντικαταστήσει.

Επίσης από πλευράς των «ασπρόμαυρων» τονίζεται ότι ο Πολυχρόνης σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα «έκοψε» επιθέσεις της ομάδας τους σφυρίζοντας ανάποδα φάουλ και όλες οι «μικρές» αμφισβητούμενες φάσεις κατέληξαν υπέρ της ομάδας από την Κρήτη.

Επισημαίνουν ακόμη ότι ο διαιτητής από την Πιερία δεν στάθμισε σωστά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και υποχρέωσε τις δυο ομάδες να αγωνιστούν σε ένα επικίνδυνο τερέν στη μεγαλύτερη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.