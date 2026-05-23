Όλο και πιο κοντά στα δύο λεπτά η Δεσπολλάρη, πανελλήνιο ρεκόρ η Ρούσσου

Η Γεωργία Δεσπολλάρη με 2:00.32 βελτίωσε περισσότερο το ρεκόρ της στα 800μ. στις Βρυξέλλες, πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 πέτυχε η Ιουλιάννα Ρούσσου στην απόσταση στο ίδιο μίτινγκ.

Η 23χρονη Δεσπολλάρη έτρεξε στη γρήγορη σειρά και με επίδοση στα 2:00.32, πλησίασε περισσότερο στο μεγάλο της στόχο, να γίνει η δεύτερη Ελληνίδα που θα κατέβει το «φράγμα» των δύο λεπτών στην απόσταση και να κάνει δικό της το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών που έχει η Μαρία Παπαδοπούλου με 1:59.79 από τις 14 Ιουνίου 2005 και τα «Τσικλητήρεια» στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, η αθλήτρια κυνηγά και το όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, που είναι 1.59.80.



Πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 πέτυχε η Ιουλιάννα Ρούσσου στην απόσταση στις Βρυξέλλες. Η 19χρονη πήρε μέρος στην τρίτη σειρά την οποία και κέρδισε με 2:02.54, «διαλύοντας» το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας, που είχε η Έλλη Δεληγιάννη με 2:04.11 από τις 18 Ιουλίου 2021 στο ευρωπαϊκό Κ20 στο Ταλίν.