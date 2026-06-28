Τεντόγλου: «Πιστεύω πως θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό»

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να κρατάει ψηλά τον πήχη και σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του στο Piraeus Street Long Jump 2026 τόνισε πως πιστεύει πως θα κερδίσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε και στο Piraeus Street Long Jump 2026 ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κάνοντας δύο φορές ρεκόρ αγώνα πήρε το χρυσό μετάλλιο με άλμα 8.39.

Μιλώντας στην συνέχεια στην κάμερα του MEGA, ο Τεντόγλου δεν κατέβασε τον πήχη που ο ίδιος έχει κρατήσει τόσο ψηλά με τις τεράστιες επιτυχίες του, έδειξε σίγουρος για νίκη και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου.

Συγκεκριμένα ο Μίλτος Τεντόγλου ανέφερε: «Είναι η καλύτερη επίδοσή μου σε αγώνα street. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο, αλλά όλα καλά. Έκανα κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση, αυτό δεν μου άρεσε».

Για τον αγώνα: «Ήταν απίστευτος αγώνας, πηδήξαμε τόσα άτομα 8 μέτρα, ελπίζω ο κόσμος να το χάρηκε».

Για το τι περιμένουμε στο Ευρωπαϊκό: «Έχω κι άλλους αγώνες μπροστά μου, πιστεύω ότι θα κερδίσω στο Ευρωπαϊκό».