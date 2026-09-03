Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έβαλε στην ευρωπαϊκή λίστα και τις δύο νέες προσθήκες του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ και Ιμράν Λούζα.

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε ως όφειλε την ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει της League Phase του Conference League, που θα ξεκινήσει στα μέσα του Οκτωβρίου, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν στο πρώτο τους ματς την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ στις 15 του μήνα.

Οι «πράσινοι» πρόλαβαν όλα τα διαδικαστικά που απαιτούνταν να γίνουν στην περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ πριν από τη μία το ξημέρωμα, που έληγε η προθεσμία υποβολής της κι έτσι ο Μαροκινός επιθετικός μέσος θα έχε κανονικά δικαίωμα να αγωνιστεί στα ματς της League Phase της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι στέφθηκε από επιτυχία ο αγώνας... δρόμου στον οποίο επιδόθηκαν απόψε οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή. Μαζί του μπήκε σ' αυτήν και ο συμπατριώτης του, Ιμράν Λούζα.

Τα ονόματα θα γίνουν γνωστά αναλυτικότερα το πρωί της Πέμπτης (03/09) μαζί με τις όποιες αλλαγές έλαβαν χώρα.