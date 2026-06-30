Όντρεϊ Βερό: Το κορίτσι που απειλεί παγκόσμιο ρεκόρ 43 ετών

Τα 800μ. γυναικών εξελίσσονται σε μια ωραία, ελκυστική ιστορία και η προσμονή για να καταρριφθεί το παλαιότερο παγκόσμιο ρεκόρ, ίσως να φθάνει στο τέλος της.

Η Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα στις 26 Ιουλίου 1983 έτρεχε την απόσταση σε 1:53.28 στο Μόναχο κι αυτό το ρεκόρ, το μακροβιότερο, παραμένει ακλώνητο και στοιχειωμένο εδώ και σχεδόν 43 χρόνια.

Στην πορεία του χρόνου παρουσιάστηκαν αθλήτριες που έτρεξαν πολύ γρήγορα: Το 2008 η Κενυάτισσα, Παμέλα Τζελίμο σημείωσε 1:54.01, μια δεκαετία αργότερα η Νοτιοαφρικανή, Κάστερ Σεμένια έφθασε στο 1:54.25 και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, η περίφημη Κουβανή, Άννα Φιντέλια Κιρό πετύχαινε 1:54.44 το μακρινό 1989.

Μέχρι που τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν οι κοπέλες από την Ευρώπη, με το όνομα της Όντρεϊ Βερό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Η 22χρονη από το ελβετικό καντόνι του Φρίμπουργκ, μαζί με την 24χρονη Βρετανίδα Κέλι Χόντζκινσον, αποτελούν τον κύριο πόλο του αγωνίσματος.

Μέσα στο 2026 το σύνθημα έδωσε πρώτη η Κέλι Χόντζκινσον, η ολυμπιονίκης του Παρισιού στις 19 Φεβρουαρίου πετύχαινε παγκόσμιο ρεκόρ στα 800μ. στον κλειστό στίβο με 1:54.87 στο μίτινγκ του Λιεβέν.

Με βάση αυτό όλοι θεώρησαν πως αυτή θα ήταν η αθλήτρια που θα απειλούσε το παγκόσμιο ρεκόρ και στον ανοιχτό στίβο.

Μέχρι που ήρθε το μεγάλο ξεπέταγμα από την Όντρεϊ Βερό. Μια δρομέας που τη γνωρίσαμε να τρέχει με τις κοτσίδες και να γίνεται δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία νεανίδων (2021, 2023) με επιδόσεις στα 2:03.12 και στα 2:03.38 και μια στις νέες γυναίκες (U23) πέρυσι στο Μπέργκεν.

Στην πόλη της Νορβηγίας η Βερό ουσιαστικά συστήθηκε, τρέχοντας σε 1:57.42. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν στην 6η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (1:56.17), έχοντας ήδη όμως κατεβάσει το ρεκόρ της στο 1:55.91 από τη νίκη της στον τελικό των Diamond League και το «Βελτκλάσε» της Ζυρίχης.

Ακολούθησε ένα εκρηκτικό πρώτο μέρος της τρέχουσας σεζόν στη θερινή περίοδο αγώνων, αρχή με νίκη στο Ραμπάτ με 1:56.56, για να έρθει στις 7 Ιουνίου η απίθανη παρουσία της στο Diamond League της Στοκχόλμης, στη μονομαχία της με την Κέλι Χόντζκινσον.

Η Βερό με 1:53.98 έγινε η 3η μόλις αθλήτρια στην ιστορία που κατέβηκε το 1:54, πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ της Κρατοσβίλοβα (1:53.28) και το 1:53.43 της πρώην Σοβιετικής και μετέπειτα Ουκρανής, Νεντέζντα Ολιζαρένκο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών το 2017.

Σε εκείνη την κούρσα στη Στοκχόλμη αρχικά τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Κέλι Χόντζκινσον, που με 1:54.33 σημείωσε εθνικό ρεκόρ και το Νο.6 όλων των εποχών, όμως είδε την πλάτη της Βερό και αιφνιδιασμένη, απλά και ιπποτικά δέχθηκε την ήττα της.

Όμως η Βερό έδωσε συνέχεια, στις 23 Ιουνίου αγωνιζόμενη στο Μπιέλ της Ελβετίας, έτρεξε τα 600μ. σε 1:22.85, πριν φθάσει την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Diamond League του Παρισιού. Η Βερό βελτίωσε το ρεκόρ της στο 1:53.80, όμως ακόμα απέχει 52 εκατοστά του δευτερολέπτου για την ισοφάριση του παγκοσμίου ρεκόρ.

«Με την Κέλι (σ.σ. Χόντζκινσον) δίπλα μου, νιώθω πιο άνετα, είναι πιο εύκολο να τρέξω πιο γρήγορα» δήλωσε στο τέλος η Βερό. Η Βρετανίδα, νιώθοντας ενοχλήσεις στα 400μ. στη διάρκεια του βρετανικού πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, απουσίασε από το Παρίσι, όμως είναι στη λίστα συμμετοχής για το Diamond League στο Γιουτζίν το Σάββατο (5/7). «Το μεγαλύτερό μου όνειρο; Νομίζω είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί για μένα είναι πιο σπουδαίο από τα μετάλλια» δήλωσε η Ελβετίδα

Η Βερό, όπως δήλωσε, μετά το Παρίσι αρχίζει ένα δεύτερο κύκλο προετοιμασίας, με στόχο να συναντήσει και να νικήσει ξανά τη μεγάλη αντίπαλό της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου).

Όμως δεν είναι μόνες τους, καθώς αυτή τη στιγμή και πάντα στον ανοιχτό στίβο, πέντε αθλήτριες έχουν χρόνους κάτω από το 1:56 -και οι πέντε από τη «γηραιά» ήπειρο και εννέα συνολικά κάτω από το 1:57.

Και η νεοφερμένη Φέμκε Μπολ

Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στη Φέμκε Μπολ, η δρομέας από την Ολλανδία, άφησε την ασφάλεια και της επιτυχίες της, που της προσέφεραν η παρατεταμένη ταχύτητα (400μ. - 400μ. εμπ.) και στα 26 χρόνια της αποφάσισε να δοκιμάσει σε έναν ανεξερεύνητο κόσμο, με εντυπωσιακά αποτελέσματα στις ελάχιστες κούρσες της στα 800μ.

Για να πάρετε μια ιδέα, είχε τρέξει τα 800μ. σε 2:19.51 είχε το 2017. Τώρα εννέα χρόνια αργότερα μέσα στο 2026 έχει τρέξει τέσσερις κούρσες και η πρόοδό της είναι εντυπωσιακή.

Στις 8 Ιανουαρίου έκανε ντεμπούτο από τον κλειστό, πετυχαίνοντας εθνικό ρεκόρ με 1:59.07 στο Μετς. Αποφάσισε να αφήσει τη χειμερινή περίοδο αγώνων και έπραξε σοφά.

Την είδαμε ξανά στην Οστράβα στις 16 Ιουνίου, σημειώνοντας 1:57.13, επίδοση που την έφερνε ακριβώς στο Νο.100 της λίστας των επιδόσεων όλων των εποχών.

Συνέχισε με τη νίκη της στο Χένγκελο σε 1:57.41 στις 21 Ιουνίου, για να ακολουθήσει το φανταστικό 1:55.60 στο Diamond League στο Παρίσι. Η Μπολ σε μια κούρσα από το Νο.100 βρέθηκε στο Νο.24! Διόλου άσχημα. Για την ιστορία, το ρεκόρ Ολλανδίας ανήκει στην Έλεν φαν Λάνγκεν με 1:55.46 από τον Αύγουστο του 1992.



«Επειδή είναι τόσο καινούριο για μένα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που δεν ξέρω για αυτό» δήλωσε η Μπολ μετά τον αγώνα της στη γαλλική πρωτεύουσα.

