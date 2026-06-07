Η Άουντρεϊ Βερό με 1:53.98 έγινε η 3η ταχύτερη αθλήτρια όλων των εποχών στα 800μ., στο Νο.6 η Κέλι Χόντζκινσον με 1:54.33,σε μια απίθανη κούρσα στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Μπορεί ο Αρμάντ Ντουπλάντις να ηττήθηκε από τον Κέρτις Μάρσαλ και να είδε να σταματά ένα σερί 40 νικών, όμως to highlight στο Diamond League της Στοκχόλμης ήρθε στο τέλος του προγράμματος στα 800μ. γυναικών.

Όλοι περίμεναν να δουν την Κέλι Χόντζκινσον, όμως την παράσταση έκλεψε η Άουντρεϊ Βερό, με το συναγωνισμό τους να βγάζει δύο μεγάλα ρεκόρ.

Η 22χρονη Ελβετίδα, Άουντρεϊ Βερό με περισσότερες δυνάμεις στην τελική ευθεία πήρε την 1η θέση με 1:53.98, έγινε η 3η αθλήτρια στην ιστορία που έτρεξε πιο γρήγορα από το 1:54 στην απόσταση κι έγινε η 3η ταχύτερη αθλήτρια όλων των εποχών, πίσω από τη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα (1:53.28 από το 1983) και την Νεντέζντα Ολιζαρένκο (1:53.43 από το 1980). Η Βερό πριν από την κούρσα στη Στοκχόλμη είχε ρεκόρ στον ανοιχτό στο 1:55.91 από το περσινό Weltklasse της Ζυρίχης.

Η Κέλι Χόντζκινσον, τερμάτισε στη 2η θέση σε 1:54.33, επίδοση που την έφερε στην 6η θέση των πιο γρήγορων αθλητριών όλων των εποχών, πάνω από την περίφημη Κουβανέζα, Άννα Φιντέλια Κιρό (1:54.44 από το 1989), βελτιώνοντας παράλληλα και το ρεκόρ της Μεγάλης Βρετανίας. Η 24χρονη δρομέας στις 22 Φεβρουαρίου 2026 είχε πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ στα 800μ. στον κλειστό στίβο με 1:54.87 στο Λιεβέν της Γαλλίας.

Στα 800μ. γυναικών στο Diamond League της Στοκχόλμης υπήρξε και η ελληνική συμμετοχή, με τη Γεωργία Δεσπολλάρη να αγωνίζεται στη 2η σειρά και να τερματίζει στην 5η θέση με 2:02.84.