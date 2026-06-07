Το αδιανόητο σερί του είδε να τελειώνει ο Ντουπλάντις, που ήρθε για πρώτη φορά δεύτερος μετά από τρια χρόνια στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Στα 5,80 μ. έμεινε ο Άρμαντ Ντουπλάντις και έτσι έχασε από τον Κέρτις Μάρσαλ, όμως το χειρότερο είναι ότι είδε το απίστευτο σερί των 40 νικών του να τελειώνει!

Ναι καλά διαβάσατε... ο κορυφαίος επικοντήστης έβαλε τέλος στο αδιανόητο σερι, αποτέλεσμα που μόνο έκπληξη προκαλεί. Στο Diamond League της Στοκχόλμης ο 27χρονος Σουηδός δεν ήταν σίγουρα σε φόρμα και έμεινε στα 5,80 μέτρα. Το αποτέλεσμα αυτό τον έκανε να θυμηθεί πως είναι να έρχεσαι δεύτερος μετά από τρία χρόνια κυριαρχίας στο επί κοντώ!

Αναλυτικότερα ο Αρμάντ Ντουπλάντις γνώρισε την ήττα μέσα στην έδρα του στο Diamond League της Στοκχόλμης, με τον Κέρτις Μάρσαλ να υποχρεώνει τον Σουηδό σταρ στην πρώτη του ήττα στο επί κοντώ μετά τον Ιούλιο του 2023, σταματώντας παράλληλα ένα σερί 40 νικών.

Ο Αυστραλός πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 5.90μ., ύψος που πέρασε στην 3η προσπάθεια. Ο Ντουπλάντις που έμεινε στα 5.80μ., επιχείρησε δύο φορές χωρίς αποτυχία στα 6.00μ. και άλλη μια στα 6.05μ.

Ο τελευταίος αγώνας που δεν είχε νικήσει ο Ντουπλάντις ήταν στις 21 Ιουλίου στο Diamond League του Μονακό, σε εκείνο τον αγώνα είχε μείνει στην 4η θέση με 5.72μ., πίσω από τις Κρις Νίλσεν (5.92μ.), Τζον Ομπιένα (5.82μ.) και Κέρτις Μάρσαλ (5.82μ.).

Από τότε ο Ντουπλάντις άρχισε ένα σερί 40 νικών, στο οποίο πανηγύρισε πέντε παγκόσμιους τίτλους (τρεις στον κλειστό, δύο στον ανοιχτό), δύο ολυμπιακούς τίτλους και εννέα παγκόσμια ρεκόρ. Οι Τιερί Μπαπτίστ, Μένο Φλόον και Ζάκερι Μπράντφορντ, ξεπέρασαν επίσης τα 5.80μ.