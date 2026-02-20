Κέλι Χόντγκινσον: «Διέλυσε» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 800μ. στο Λιεβέν (vid)
Η Κέλι Χόντγκινσον είχε στείλει το μήνυμα πριν από πέντε 24ωρα από το Μπέρμπιγχαμ και το βρετανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στη μεγάλη κούρσα της βραδιάς στο μίτινγκ του Λιεβέν το έκανε πράξη: Παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο στα 800μ. με 1:54.87.
Η 23χρονη ολυμπιονίκης του Παρισιού στο εθνικό πρωτάθλημα με 1:56.33 στις 14 Φεβρουαρίου σημείωσε την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο και τώρα κατέβηκε στο 1:54.87, «διαλύοντας» το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η Σλοβένα, Γιολάντα Τσέπλακ με 1:55.82 από τις 3 Μαρτίου 2002 και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βιέννης.
🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ! 🔥👑February 19, 2026
⏱️ 1'54"87 sur 800 m à Liévin pour 🇬🇧 Keely Hodgkinson qui atomise le record du monde en salle, détenu depuis 23 ans par Jolanda Ceplak (1'55"83) 🎉
C'était le 3 mars 2002... jour de naissance de la Britannique ❗️
📸 @stadion_actu pic.twitter.com/QwXzxHzqdo
Η Χόντγκινσον όχι απλά πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά έγινε και η πρώτη που κατεβαίνει το 1:55 στον κλειστό στίβο, όταν το ρεκόρ της -και ρεκόρ Μ. Βρετανίας- στον ανοιχτό στίβο είναι στο 1:54.61 από το 2024, χρόνος που ισοδυναμεί με τον 6ο καλύτερο όλων των εποχών.
WATCH: Keely Hodgkinson 🇬🇧 breaks the 800m World Record in Lievin, running 1:54.87!!!🤯🤯— Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 19, 2026
The previous record of 1:55.82 was set on the exact day Keely was born.pic.twitter.com/UNLKiBHwxN
Στην κούρσα της στο Λιεβέν η Χόντγκινσον πέρασε τα 400μ. σε 56.01, τα 600μ. σε 1:25.06, τα 700μ. σε 1:39.67, για να τερματίσει σε 1:54.87.
Μια άλλη σπουδαία Ευρωπαία, η 22χρονη Ελβετίδα, Αούντρεϊ Βέρο πήρε τη 2η θέση με 1:58.38 και η Τσίγκε Ντογκούμα από την Αιθιοπία ακολούθησε σε 1:59.83.
