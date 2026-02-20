Η Κέλι Χόντγκινσον έγινε η πρώτη δρομέας στην ιστορία που κατέβηκε το 1:55 στα 800μ. στον κλειστό στίβο, πετυχαίνοντας ένα απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στο 1:54.87 στο μίτινγκ του Λιεβέν.

Η Κέλι Χόντγκινσον είχε στείλει το μήνυμα πριν από πέντε 24ωρα από το Μπέρμπιγχαμ και το βρετανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στη μεγάλη κούρσα της βραδιάς στο μίτινγκ του Λιεβέν το έκανε πράξη: Παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο στα 800μ. με 1:54.87.

Η 23χρονη ολυμπιονίκης του Παρισιού στο εθνικό πρωτάθλημα με 1:56.33 στις 14 Φεβρουαρίου σημείωσε την 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο και τώρα κατέβηκε στο 1:54.87, «διαλύοντας» το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η Σλοβένα, Γιολάντα Τσέπλακ με 1:55.82 από τις 3 Μαρτίου 2002 και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βιέννης.

Η Χόντγκινσον όχι απλά πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά έγινε και η πρώτη που κατεβαίνει το 1:55 στον κλειστό στίβο, όταν το ρεκόρ της -και ρεκόρ Μ. Βρετανίας- στον ανοιχτό στίβο είναι στο 1:54.61 από το 2024, χρόνος που ισοδυναμεί με τον 6ο καλύτερο όλων των εποχών.

WATCH: Keely Hodgkinson 🇬🇧 breaks the 800m World Record in Lievin, running 1:54.87!!!🤯🤯



The previous record of 1:55.82 was set on the exact day Keely was born.pic.twitter.com/UNLKiBHwxN — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 19, 2026

Στην κούρσα της στο Λιεβέν η Χόντγκινσον πέρασε τα 400μ. σε 56.01, τα 600μ. σε 1:25.06, τα 700μ. σε 1:39.67, για να τερματίσει σε 1:54.87.

Μια άλλη σπουδαία Ευρωπαία, η 22χρονη Ελβετίδα, Αούντρεϊ Βέρο πήρε τη 2η θέση με 1:58.38 και η Τσίγκε Ντογκούμα από την Αιθιοπία ακολούθησε σε 1:59.83.