Η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου και η 23χρονη Εμμανουέλα Πλάκα έτρεξαν τα 800μ. σε 2:01.27 στα «Παπαφλέσσεια» κι ανέβηκαν στο Νο.4 όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Η κούρσα των 800μ. γυναικών αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή στο διεθνές μίτινγκ στίβου «Παπαφλέσσεια» στην Καλαμάτα το Σάββατο (6/6). Η Ιουλιάννα Ρούσσου και η Εμμανουέλα Πλάκα μέσα από τον συναγωνισμό τους έβγαλαν μια σπουδαία επίδοση, τερμάτισαν με τον ίδιο χρόνο στα 2:01.27 και στα πρόσωπά τους ο ελληνικός στίβος, μαζί με τη Γεωργία Δεσπολλάρη, έχει βρει αθλήτριες που υπόσχονται πολλά στην απόσταση.

Το φώτο φίνις ανέδειξε τη νικήτρια, όμως αυτό είναι το ελάσσον, η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου πήρε την 1η θέση, βελτιώνοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 των 2.02.54 που σημείωσε πριν από μερικές ημέρες, στις 23 Μαΐου στις Βρυξέλλες, σε εκείνη την κούρσα η Δεσπολλάρη είχε κατεβάσει το ρεκόρ της στα 2:00.32.

Η 23χρονη Εμμανουέλα Πλάκα έφθασε με τη σειρά της σε ατομικό ρεκόρ, καθώς είχε 2:02.91 από το περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν (17 Ιουλίου).

Οι δυο τους με τα 2:01.27 ανέβηκαν στο Νο.4 της λίστας των ταχύτερων Ελληνίδων όλων των εποχών στα 800μ., αφήνοντας πίσω τους τη Νάντια Εφεντάκη, με τα 2:01.59 από τα «Τοφάλεια» στην Πάτρα, τον Ιούλιο του 2004.



Το ελληνικό Top 5 στα 800μ. γυναικών