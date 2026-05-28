Οι Τεντόγλου και Καραλής τα μεγάλα ονόματα στη Λεμεσό

Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής είναι τα μεγάλα ονόματα στο το EKO Cyprus International Athletics Meeting, που θα γίνει την Παρασκευή (29/5) στο «Τσίρειο Αθλητικό Κέντρο» της Λεμεσού

Ο Τεντόγλου, λίγες ημέρες μετά τα 8,46μ. στο Diamond League στη Σιαμέν, θα επιδιώξει ανάλογες επιδόσεις σε ένα στάδιο όπου έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές και έχει πετύχει άλματα πάνω από τα 8,20 μ., με καλύτερο το 8,28 μ. το 2022.

Τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στον ανοιχτό στίβο, θα κάνει ο Καραλής, που έκανε ντεμπούτο στη Σανγκάη με 5,70μ. Ο Καραλής προέρχεται από εκπληκτική χειμερινή σεζόν και το άλμα στα 6,17μ., επίδοση που τον κατέστησε δεύτερο άλτη όλων των εποχών στο επί κοντώ παγκοσμίως σε ανοιχτό και κλειστό στίβο. Στο επί κοντώ θα πάρει μέρος και ο Αντώνης Σάντας, με φετινό 5,56 μ.

Δυνατός αγώνας αναμένεται στη σφυροβολία, με τρεις Έλληνες αθλητές να μετέχουν μαζί με τον Κύπριο Ιωσήφ Κεσίδη, που έχει φέτος 77,32 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά το 2026, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ με 79,09 μέτρα.

Ο Μιχάλης Αναστασάκης, με φετινό στα 76,36μ., θέλει επίδοση πάνω από τα 77,00μ., όριο για το ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Ο Κώστας Ζάλτος επέστρεψε στην Ελλάδα και θα κάνει τον πρώτο του αγώνα έχοντας φετινό 75,23 μ.

Στα 200μ. θα τρέξει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ οι Ραφαέλα Σπανουδάκη και Δήμητρα Τσουκαλά θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μέτρα.

Ο Κώστας Γεννίκης, λίγα 24ωρα μετά το 19,44 μ. στη σφαιροβολία στις Σέρρες, θα αγωνιστεί και στη Λεμεσό με στόχο επίδοση πάνω από το ατομικό του ρεκόρ (19,50μ.). Στο ίδιο αγώνισμα θα πάρει μέρος και ο Ιάσων Μαχαίρας, με 19,50 μ. από τον χειμώνα.

Η Παναγιώτα Δόση επανήλθε στην αγωνιστική δράση με 1,86 μ. πριν από λίγες ημέρες στα «Βεργώτεια» και έχει περιθώρια να ανέβει ακόμη υψηλότερα, κάτι που θα επιδιώξει και στη Λεμεσό.

Στα 400 μ. θα αγωνιστεί ο Πέτρος Κεχιόπουλος, στο μήκος γυναικών η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου, στα 110 μ. εμπόδια οι Χρήστος Ρούμτσιος και Γιάννης Καμαρινός, ενώ στα 100 μ. εμπόδια θα συμμετάσχει η Σοφία Ιωσηφίδου, που έχει φέτος 13.35.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τις 18:30 στην ΕΡΤ 2 Σπορ.