Ο Φραντζεσκάκης ατομικό ρεκόρ και όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με 79,09μ. βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στη σφυροβολία και παράλληλα εξασφάλισε την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον 8ο όμιλο των διασυλλογικών αγώνων στην Κρήτη, πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ στη σφυροβολία με βολή στα 79,09μ.

Ο 26χρονος αθλητής του ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος» βελτίωσε τα 78,20μ. που είχε από το 2022 και παράλληλα έπιασε το όριο συμμετοχής για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τον Αύγουστο θα ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Φραντζεσκάκης με το νέο του ρεκόρ έγινε ο αθλητής με την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στη σφυροβολία, πίσω από τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου (80,45μ. από το 2000) και τον Χρήστο Πολυχρονίου (80,08μ. από το 2002).

Ξεκίνησε τον αγώνα του με 72,18 μ. και πέτυχε διαδοχικά έγκυρες βολές στα 77,10 μ., 76,38 μ., 79,09 μ. και 74,43μ. Τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κατέλαβε ο Μιχάλης Αναστασάκης »(ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος») με 73,58μ. και την 3η ο Σοφοκλής Κουβεδάκης με 63,08μ.



