O Φουρλάνι απέφυγε τα χειρότερα, το μήνυμα του Ιταλού

Ο Ματία Φουρλάνι υπέστη ρήξη 1ου βαθμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο στο Golden League στη Σιαμέν, τι έγραψε σε ανάρτησή του ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους.

Τυχερός στην ατυχία του φάνηκε ο Ματία Φουρλάνι, που τραυματίστηκε το Σάββατο (23/5) στη διάρκεια του αγώνα του μήκους στο Diamond League στη Σιαμέν της Κίνας.

Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του Τόκιο, αποχώρησε από τον αγώνα μετά το 4ο άλμα του και αρχικά υπήρξαν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό. Οι εξετάσεις που έκανε ο 21χρονος άλτης, έδειξαν πως υπέστη ρήξη 1ου βαθμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

Ο Φουρλάνι με την επιστροφή του στην Ιταλία άρχισε αμέσως τις φυσικοθεραπείες και το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Με ανάρτησή του στα social media, δεν έκρυψε τους φόβους του. «Ποτέ πριν δεν είχα νιώσει έτσι, σαν να δέχθηκα μια "γροθιά" στο πόδι μου. «Ευτυχώς, μετά τα αρχικά αποτελέσματα των εξετάσεων, δεν φαίνεται να συμβαίνει τίποτα σοβαρό, αλλά θα σας πω την αλήθεια: Ποτέ δεν φοβήθηκα τόσο πολύ» έγραψε ο Ιταλός πρωταθλητής.

Το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου), μέχρι τότε υπάρχει χρόνος, όμως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει στους αγώνες και πόσο θα απέχει από τις προπονήσεις.

Η επόμενη εμφάνισή του ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Ιουνίου στο Golden Gala στη Ρώμη, αλλά με τα σημερινά δεδομένα η παρουσία του στο «Ολίμπικο» θα πρέπει να αποκλειστεί.