Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο μεγάλος νικητής στο Diamond League της Σιάμεν, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να πραγματοποιεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο!

Δείχνοντας από το... καλημέρα τις διαθέσεις του, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο μεγάλος νικητής στο Diamond League που διεξήχθη στη Σιάμεν. O Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε ηχηρή εμφάνιση, πραγματοποιώντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8.46μ.

Ο Έλληνας αθλητής, όπως αναφέραμε, ξεκίνησε ιδανικά τις προσπάθειές του στον αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, έκανε πρώτη προσπάθεια στα 8.37μ., η οποία τον έφερε στην πρώτη θέση της κατάταξης και αποτέλεσε season best για τον ίδιο.

Στη συνέχεια, ο Τεντόγλου προσπάθησε να ρισκάρει για να βρει καλύτερο άλμα. Η δεύτερη προσπάθεια δεν του βγήκε, ωστόσο στην τρίτη προσπάθεια πέτυχε ό,τι ήθελε! Με εξαιρετικό άλμα και πλήρη άπνοια, πήδηξε στα 8.46μ..

Το άλμα αυτό αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο αι του έδωσε τη νίκη στον αγώνα του Diamond League, ισοφαρίζοντας αυτή του Ζέρσον Μπαλντέ από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Ταγιάι Γκέιλ με 8.32μ. από τη Τζαμάικα και ο Βούλγαρος άλτης Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ με άλμα στα 8.29μ.