Τεντόγλου: Ο πρώτος Έλληνας που έχει θέση στο Ultimate Championship
Η νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας το World Athletics Ultimate Championship έρχεται μέσα στο 2026, με τη Βουδαπέστη να φιλοξενεί την πρώτη έκδοσή του το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των κορυφαίων, που θα έχει συνολικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με τους νικητές και τις νικήτριες ανά αγώνισμα να λαμβάνουν από 150.000 δολάρια.
Η World Athletics ανακοίνωσε την Πέμπτη (30/10) τα κριτήρια πρόκρισης στη διοργάνωση και με βάση τα σημερινά δεδομένα ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του από τη νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Επίσης την πρόκριση για το μήκος έχει πάρει και ο Ματία Φουρλάνι από τη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Από εκεί και πέρα ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσουν στη διάρκεια της σεζόν την πρόκρισή τους, είτε από το Diamond League, είτε μέσα στη θέση τους στο ranking.
Τα κριτήρια πρόκρισης
- 1η θέση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024
- 1η θέση από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο το 2025
- Νίκη στον τελικό του Diamond League το 2026 στις Βρυξέλλες
- Από τη θέση στο παγκόσμιο ranking από 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως 1 Σεπτεμβρίου 2026
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν προκριθεί
Άνδρες
100μ.
- Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ομπλίκουε Σέβιλ (Τζαμάικα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
200μ.
- Λέτσιο Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) Ολυμπιονίκης 2024
- Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
400μ.
- Κουίνσι Χολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Κόλεν Κεμπινατσίπι (Μποτσουάνα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
800μ.
- Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024
- Εμάνουελ Βανιόνι (Κένυα) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
1.500μ.
- Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ισαάκ Ναντέρ (Πορτογαλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
5.000μ.
- Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) Ολυμπιονίκης 2024
- Κόουλ Χόκερ (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
110μ. εμπ.
- Γκραντ Χόλογουεϊ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Κόρντελ Τιντς (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
400μ. εμπ.
- Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ράι Μπέντζαμιν (ΗΠΑ) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Επί κοντώ
- Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Ολυμπιονίκης 2024
- Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Ύψος
- Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Ολυμπιονίκης 2024
- Χάμις Κερ (Νέα Ζηλανδία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Μήκος
- Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) Ολυμπιονίκης 2024
- Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Σφυροβολία
- Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Ολυμπιονίκης 2024
- Έθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Ακοντισμός
- Αρσάντ Ναντίμ (Πακιστάν) Ολυμπιονίκης 2024
- Κέσορν Γουόλκοτ ( Τρινιντάντ και Τομπάγκο) Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2025
Γυναίκες
100μ.
- Τζούλιεν Άλφρεντ (Aγία Λουκία) Ολυμπιονίκης 2024
- Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
200μ.
- Γκάμπι Τόμας (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Μελίσα Τζέφερσον (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
400μ.
- Μαριλέιντι Παουλίνο (Δομινικανή Δημοκρατία) Ολυμπιονίκης 2024
- Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
800μ.
- Κέλι Χότζγκινσον (Μ. Βρετανία) Ολυμπιονίκης 2024
- Λίλιαν Οντίρα (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
1.500μ.
- Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024
- Φέιθ Κιπιέγκον (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
5.000μ.
- Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Ολυμπιονίκης 2024
- Μπεατρίς Τσεμπέτ (Κένυα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
100μ. εμπ.
- Μάσαϊ Ράσελ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Ντιτατζί Καμπούντζι (Ελβετία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
400μ. εμπ.
- Σίντνεϊ ΜακΛάχαν (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Φέμκε Μπολ (Ολλανδία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Επί κοντώ
- Νίνα Κένεντι (Αυστραλία) Ολυμπιονίκης 2024
- Κέιτι Μουν (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Ύψος
- Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) Ολυμπιονίκης 2024
- Νίκολα Ολισλάγκερς (Αυστραλία) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Μήκος
- Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Ολυμπιονίκης 2024
- Τάρα Ντέιβις-Γούντχολ (ΗΠΑ) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Τριπλούν
- Τέα ΛαΦόντ (Δομινίκα) Ολυμπιονίκης 2024
- Λεϊάνις Πέρεζ (Κούβα) Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025
Ακοντισμός
- Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία)
- Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ)
