Τι υποστηρίζει ο ΣΕΓΑΣ για την απόφαση παράδοσης του ρουχισμού

Ο ΣΕΓΑΣ παρουσίασε τρεις λόγους που έφεραν και την απόφαση με την αλλαγή παράδοσης του ρουχισμού των δρομέων, που θα πάρουν μέρος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η απόφαση του ΣΕΓΑΣ για τον ιματισμό των δρομέων, που θα πάρουν μέρος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στις 9 Νοεμβρίου, δημιούργησε πολλή συζήτηση και αντιδράσεις.

Οι δρομείς είναι πλέον υποχρεωμένοι να παραδώσουν τον σάκο με τον ρουχισμό τους στην OPAP Marathon EXPO στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου (Taekwondo) και θα τον παραλάβουν μετά τον τερματισμό τους στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Ο ΣΕΓΑΣ με ανακοίνωσή του εστιάζει σε τρεις λόγους που τον οδήγησαν στην παραπάνω απόφαση: Στην αυξημένη Ασφάλεια, στην απλοποίηση Logistics και διαχείριση αυξημένου όγκου δρομέων στην αφετηρία και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την κοινωνική προσφορά.

H ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ

«Η απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας να μεταφέρει την παράδοση του σάκου ιματισμού των δρομέων από την αφετηρία στο Μαραθώνα, στην OPAP Marathon EXPO στο κλειστό γυμναστήριο του Φαλήρου (Taekwondo) κατά την παραλαβή του bib number, τις προηγούμενες ημέρες του αγώνα, αποτελεί μια σύγχρονη και επιβεβλημένη προσαρμογή.

Η αλλαγή αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αντίστοιχες πολιτικές διαχείρισης δύο εκ των διασημότερων και μαζικότερων Majors μαραθωνίων στον κόσμο, της Νέας Υόρκης (TCS NYC) και της Βοστώνης (B.A.A.), αλλά και του Σίδνεϊ (TCS Sydney Marathon) προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο ασφάλειας, λειτουργικότητας και βιωσιμότητας.

Δρομείς από τη χώρα μας που έχουν λάβει μέρος κατά το παρελθόν στους δύο παραπάνω Μαραθωνίους, μαρτυρούν ότι το κόστος συμμετοχής στους δύο αυτούς αγώνες ξεπερνά τα 300 δολάρια και ότι ο κόσμος είναι εξοικειωμένος με την παράδοση στην αφετηρία ρούχων παλιών ή φθαρμένων. Παράλληλα, όπως μας είπαν, δεν είναι λίγοι αυτοί που αγοράζουν ένα φούτερ μεταχειρισμένο ή χαμηλής αξίας και αδιάβροχα μιας χρήσης αποκλειστικά για τη μέρα του αγώνα.

Αυξημένη Ασφάλεια

Ο πρωταρχικός και πιο σημαντικός λόγος για την κατάργηση της παράδοσης ρουχισμού στην αφετηρία στους μεγάλους μαραθωνίους είναι η ασφάλεια.

Κάλυψη Κενού Ασφαλείας: Σε αγώνες με δεκάδες χιλιάδες δρομείς, η συγκέντρωση και ο έλεγχος χιλιάδων προσωπικών σάκων, πριν από την εκκίνηση, σε έναν απομακρυσμένο και περιορισμένο χώρο, όπως στην περίπτωση του ΑΜΑ στο Μαραθώνα, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό ασφαλείας.

Προ-έλεγχος: Με τη διαδικασία της παράδοσης τις προηγούμενες ημέρες (όπως στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη), οι σάκοι ελέγχονται και διαχειρίζονται σε ένα εύκολα ελεγχόμενο κεντρικό σημείο, μακριά από τον συνωστισμό της εκκίνησης. Μάλιστα, στη Νέα Υόρκη η παράδοση του ιματισμού γίνεται σε μέρα και ώρα που έχει προσυμφωνηθεί με τους διοργανωτές.

Ομαλή Διαχείριση Εκκίνησης: Η κατάργηση της παράδοσης του ιματισμού στην αφετηρία μειώνει το άγχος των δρομέων να παραδώσουν έγκαιρα το σάκο τους, το συνωστισμό και τον όγκο των αντικειμένων που πρέπει να διαχειριστούν οι δρομείς, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη ροή προς τη γραμμή εκκίνησης.



Απλοποίηση Logistics και Διαχείριση Αυξημένου Όγκου Δρομέων στην αφετηρία

Η αλλαγή καθίσταται επιβεβλημένη για λειτουργικούς λόγους, ειδικά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της αφετηρίας του ΑΜΑ και της δυναμικής ανάπτυξης του αγώνα.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Αφετηρίας και Αναγκαιότητα Αλλαγής: Ο χώρος της εκκίνησης στο Μαραθώνα θεωρείται από τους δυσκολότερους παγκοσμίως – αν όχι ο δυσκολότερος – για μαζική συγκέντρωση, καθώς οι αθλητές/τριες καλούνται να συγκεντρωθούν σε ένα περιορισμένο, ημίκλειστο σημείο με περιορισμένες διεξόδους διαφυγής.

Μείωση Όγκου Εργασίας και Επικέντρωση: Η κατάργηση της παράδοσης ρουχισμού στο Μαραθώνα επιφέρει άμεση μείωση του όγκου εργασίας διοργανωτών και εθελοντών. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων επιτρέπει την πλήρη επικέντρωση και τη διάθεση του προσωπικού στην ομαλότερη διαχείριση του αυξημένου όγκου των δρομέων στην εκκίνηση, μια ενέργεια ζωτικής σημασίας σε έναν τόσο ιδιαίτερο χώρο συγκέντρωσης.

Επιβεβλημένη λόγω Αύξησης του Αριθμού Συμμετοχών: Δεδομένης της πρόβλεψης για τη φετινή αύξηση των συμμετοχών κατά 20%, η απλοποίηση των logistics καθίσταται επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς εισερχόμενης ροής των δρομέων προς τα blocks εκκίνησης, καθώς και για την προοπτική διαχείρισης ακόμη μεγαλύτερου αριθμού τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα νέα δεδομένα ενισχύεται η προοπτική να ικανοποιηθεί ένα χρόνιo – και συνάμα δίκαιο – αίτημα πολλών δρομέων να δίδεται νωρίτερα η εκκίνηση του αγώνα από την καθιερωμένη ώρα έναρξης.

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Κοινωνική Προσφορά

Η υιοθέτηση της διεθνούς πρακτικής για τη διαχείριση του ιματισμού συνδέεται άμεσα με το οικολογικό και κοινωνικό πνεύμα του αγώνα, προβάλλοντας έννοιες όπως η βιωσιμότητα και η αλληλεγγύη.

Ενίσχυση του Οικολογικού Αποτυπώματος: Η κατάργηση της μαζικής μεταφοράς προσωπικών σάκων από το Μαραθώνα οδηγεί σε σημαντική μείωση της χρήσης φορτηγών και, κατ’ επέκταση, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγώνα.

Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση και Δωρεά σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα: Οι δρομείς ενθαρρύνονται να φορούν παλιά/περιττά ρούχα (throwaways) για προστασία από το κρύο, τα οποία αποχωρίζονται πριν από την εκκίνηση. Τα συλλεγόμενα ρούχα από την αφετηρία:

Δεν καταλήγουν στα σκουπίδια.

Η διοργάνωση συνεργάζεται με εξειδικευμένους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση.

Ο ιματισμός που βρίσκεται σε καλή κατάσταση διατίθεται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και ευπαθείς ομάδες (Δωρεά/Επαναχρησιμοποίηση).

Ο ιματισμός που δεν είναι σε καλή κατάσταση οδηγείται σε πιστοποιημένες μονάδες για ανακύκλωση (Recycom), μειώνοντας δραστικά τον όγκο των αποβλήτων (Waste Reduction) και ενισχύοντας τον κυκλικό χαρακτήρα της οικονομίας.

Συνοψίζοντας, η αλλαγή στη διαδικασία παράδοσης ρουχισμού στον ΑΜΑ αποτελεί μια ολιστική στρατηγική, που αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις της αφετηρίας στο Μαραθώνα, διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, επιτρέπει την ομαλή διαχείριση του αυξημένου όγκου των δρομέων και προάγει την υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον και τις κοινωνικές δομές».