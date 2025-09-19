Ο Λάιλς παρέμεινε στον θρόνο του στα 200μ. και ισοφάρισε τον Μπολτ

Ο Νόα Λάιλς αναδείχθηκε για 4η διαδοχική φορά πρωταθλητής κόσμου στα 200μ., κάτι που έχει καταφέρει στο αγώνισμα μόνο ο Γιουσέιν Μπολτ σε επίπεδο παγκοσμίων πρωταθλημάτων.

Ο Νόα Λάιλς διεύρυνε την κυριαρχία του στα 200μ. στα παγκόσμια πρωταθλήματα, με τον 28χρονο σπρίντερ να κατακτά στο Τόκιο τον 4ο διαδοχικό του τίτλο, σημειώνοντας με 19.52 την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα το 2019 κι έπειτα ο Λάιλς δεν έχει αντίπαλο στα παγκόσμια πρωταθλήματα και μετά τη νίκη του στο Τόκιο έφθασε στα τέσσερα σερί χρυσά μετάλλια, ισοφαρίζοντας το καρέ των διαδοχικών νικών στο αγώνισμα του Γιουσέιν Μπολτ, από το Βερολίνο το 2009 μέχρι το Πεκίνο το 2015.

Noah Lyles just joined an ELITE club. 👏 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/O2zQEK5yGq — NBC Sports (@NBCSports) September 19, 2025

Παράλληλα έγινε ο 3ος αθλητής με τέσσερις διαδοχικές νίκες σε αγωνίσματα των σπριντ σε παγκόσμια πρωταθλήματα, καθώς στο μικρό αυτό κλαμπ υπάρχει και ο Μάικλ Τζόνσον με τις νίκες του στα 400μ. από το 1993, μέχρι το 1999.

Όπως και στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ στο Γιουτζίν, ο Λάιλς νίκησε τον Κένι Μπέτναρεκ, ο οποίος μετά το ασημένιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν το 2022, πήρε το ασημένιο και στο Τόκιο με την καλύτερη φετινή του επίδοση στα 19.58.

Η Τζαμάικα ανέβασε αθλητή της στο βάθρο των 200μ. μετά την τελευταία νίκη του Μπολτ το 2015. Ο 22χρονος Μπράιαν Λέβελ με ατομικό ρεκόρ στα 19.64 πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αφήνοντας εκτός βάθρου τον Λετσίλ Τεμπόγκο, με τον ολυμπιονίκη του Παρισιού από την Μποτσουάνα να τερματίζει σε 19.65.





