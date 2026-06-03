Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτησή του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ από την Τράμπζονσπορ με τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Η πρώτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι είναι γεγονός με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζούμποφ ως το 2030.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία με την Τράμπζονσπορ στα 4 εκατ. ευρώ συν 1 εκατ. μπόνους, ανάλογα με τη διοργάνωση που θα συμμετέχει η Ένωση στην Ευρώπη, φέρνοντας τον Ζούμπκοφ την Τρίτη στην Αθήνα για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να διευθετηθούν με την παρουσία και του ατζέντη του τα όσα απέμεναν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Ζούμπκοφ έβαλε την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο το οποίο είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να προσθέτουν και επίσημα στο ρόστερ τους τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, κλείνοντας γρήγορα τη μία από τις 3+1 κινήσεις που έχουν στον αρχικό αγωνιστικό τους σχεδιασμό.

Οι υπογραφές έπεσαν στα γραφεία της ΑΕΚ, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να καλωσορίζει τον Ζούμπκοφ στην ομάδα. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός δεν επέλεξε αριθμό στη φανέλα του, κάτι που θα γίνει με τον ερχομό του για την έναρξη της προετοιμασίας τον Ιούλιο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ζουμπκόφ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ολεξάντρ Ζούμπκοφ (Oleksandr Valeriyovych Zubkov) με μεταγραφή από την Τραμπζονσπόρ. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίιβκα της Ουκρανίας. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Youth League 2014-15 (ήττα με 3-2 από την Τσέλσι). Ως μέλος της ανδρικής ομάδας, είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ουκρανίας 2015-16 και στα νταμπλ των σεζόν 2016-17 και 2017-18.

Το 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μάριουπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (2019-22) με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2019-20 και το 2020-21 και το νταμπλ του 2022.

Το 2022 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για δυόμιση σεζόν σε συνολικά 84 ματς, σημειώνοντας 20 γκολ. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 2025 αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπόρ και σε μιάμιση σεζόν αγωνίστηκε σε 57 ματς, με 12 γκολ και 16 ασίστ, κατακτώντας μαζί της το Κύπελλο Τουρκίας 2025-26.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της στο Euro 2020 και στο Euro 2024. Συνολικά έχει 43 συμμετοχές και 3 γκολ.

Ολεξάντρ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!