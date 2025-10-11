H Φέμκε Μπολ αλλάζει σελίδα κι ανεβαίνει στα 800μ.!

Η Φέμκε Μπολ έγραψε τη δική της σπουδαία ιστορία στα 400μ. εμπ. και τώρα η 25χρονη «ιπτάμενη» Ολλανδέζα, αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να ασχοληθεί με τα 800μ.

Η Φέμκε Μπολ αιφνιδίασε τους πάντες, ανακοινώνοντας μια νέα τεράστια αλλαγή στην πορεία της, η 25χρονη από την Ολλανδία αφήνει τα 400μ. εμπ. κι από τη νέα αγωνιστική χρονιά θα αγωνίζεται στα 800μ.!

Η Μπολ μέσα από το Instagram γνωστοποίησε την απόφασή της, γράφοντας: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που μοιράζομαι το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, σε ένα αβέβαιο και απαιτητικό αγώνισμα, αλλά είμαι έτοιμη να δουλέψω, περιτριγυρισμένη από μια εκπληκτική ομάδα και να απολαύσω αυτό το νέο ταξίδι».

Η πρώτη που αντέδρασε στο νέο, ήταν η Κέλι Χότζκινσον, με τη Βρετανίδα ολυμπιονίκη του Παρισιού να σχολιάζει: «Ανυπομονώ να μοιραστώ τη γραμμή εκκίνησης». Λίγo αργότερα το άλλο σπουδαίο όνομα της Βρετανίας στην απόσταση, η Τζόρτζια Μπελ, συμπλήρωσε: «Πολύ συναρπαστικό, Φέμκε! Κάποιοι σοβαροί παγκόσμιοι τελικοί είναι προ των πυλών».

Η Μπολ στα χαμηλά εμπόδια κατέκτησε τα πάντα, δύο χάλκινα ολυμπιακά μετάλλια σε Τόκιο και Παρίσι, στο Τόκιο εκμεταλλευόμενη την απόφαση της Σίντνεϊ Μακλάχαν να αγωνιστεί στα 400μ, διατήρησε τον παγκόσμιο τίτλο της, ενώ έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο και στη Ρώμη.

Με τα 50.95 που σημείωσε τον Ιούλιο του 2024, είναι η δεύτερη αθλήτρια στην ιστορία που έχει τρέξει κάτω από τα 51 δευτερόλεπτα, πίσω από τη Σίντνεϊ Μακλάχαν, που από το 2022 το έχει πετύχει τρεις φορές, με αποκορύφωμα τα 50.37 στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η Μπολ ανεβαίνει σε μια νέα απόσταση, έχοντας μια πολύ καλή βάση, τα 49.17 που έτρεξε στα 400μ. στον κλειστό στίβο τον Μάρτιο του 2024 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γλασκώβης, έστω κι αν τα 800μ είναι μια άλλη ιστορία. Το ατομικό της ρεκόρ στο νέο της αγώνισμα είναι στα 2:19.51 από το 2017 κι έχει επιτευχθεί επίσης στον κλειστό στίβο.