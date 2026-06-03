Ηλιόπουλος σε Ζούμπκοφ: «Περιμένουμε τις "ρουκέτες" σου στο γήπεδο, ήρθες στην Ελλάδα σαν στρατιωτικό αεροσκάφος»

Το video με το καλωσόρισμα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, στον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και το πρώτο μήνυμα του Ουκρανού.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την δαπανηρή αγορά του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ από την Τράμπζονσπορ. Όπως συνηθίζει, ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, καλωσόρισε τον νέο ποδοσφαιριστή της ομάδας και το πρώτο τους τετ α τετ μετά τις υπογραφές δημοσιοποιήθηκε στα Social Media της ομάδας.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε στον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: «Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις «ρουκέτες» σου στο γήπεδο, στη δική μας "Αγιά Σοφιά", στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν.

Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις λίγα λόγια».

Από την πλευρά του ο Ουκρανός ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».